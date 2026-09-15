Cierres y alternativas viales por el 15 y 16 de septiembre en CDMX

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Alternativas viales por el 15 y 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Las Fiestas Patrias causarán una modificación en la vialidad en la Ciudad de México, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, tanto para el 15, con motivo de la celebración del Grito de Independencia, como el 16 de septiembre, por el Desfile Cívico Militar, por lo que las autoridades presentaron las alternativas para la población.

Cierres y alternativas para el 15 de septiembre

El 15 de septiembre, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cierres y adecuaciones viales conforme avance el evento del Grito de Independencia.

Las alternativas para evitar la zona centro son:

Norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica

Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica Sur: avenida Circunvalación y calle Bolívar

avenida Circunvalación y calle Bolívar Oriente: República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier

República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier Poniente: República de Uruguay y avenida Izazaga

#BoletínSSC | #DISPOSITIVOS | #FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la #SSC… pic.twitter.com/4Iz2Z2lkOS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

Para el festejo del 15 de septiembre en el Zócalo y Centro Histórico se instalarán tres cinturones de seguridad para controlar el flujo de asistentes.

En esta zona participarán 3 mil 500 policías y 91 unidades, además de personal para vigilancia mediante videovigilancia y atención médica prehospitalaria.

La Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cierres y adecuaciones viales conforme avance el evento.

Además, 4 mil 725 policías mantendrán presencia en las 16 alcaldías durante las ceremonias y actividades de entretenimiento.

¿Cuál será el recorrido del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre?

Para el Desfile Militar, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la SSC desplegará 3 mil 400 efectivos y 125 unidades en el Zócalo, Centro Histórico y la ruta del desfile que terminará en Campo Marte, luego de pasar por Paseo de la Reforma.

Además, dio a conocer las principales vías alternas, entre las que se encuentran:

Circuito Bicentenario

Anillo Periférico

Eje 3 Oriente

Eje 1 Oriente

Constituyentes

Presidente Masaryk

Eje 3 Sur

La SSC recomendó anticipar traslados, respetar los cierres y perímetros de seguridad y atender las indicaciones de los policías.

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