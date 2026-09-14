Video: reaparecen la “Mataviejitas” y la “Narcosatánica” desde Tepepan

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La “Mataviejitas” y la “Narcosatánica” reaparecieron en video. Foto: Cuartoscuro

Juana Barraza Samperio, conocida como la “Mataviejitas”, y Sara Aldrete, apodada la “Narcosatánica”, reaparecieron en un video grabado desde el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, en la Ciudad de México.

Las imágenes fueron tomadas durante una jornada asistencial encabezada por la diputada Rebeca Peralta, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El video comenzó a generar polémica en redes sociales debido a que ambas internas aparecen recibiendo diversos artículos y apoyos durante la visita al centro penitenciario.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

“Mataviejitas” y “Narcosatánica” reciben apoyos en Tepepan

En las imágenes se observa a Juana Barraza y Sara Aldrete mientras reciben paquetes de aseo personal, sandalias y otros artículos entregados durante la jornada. También fueron gestionados aparatos auditivos y sillas de ruedas para internas del centro penitenciario, como parte de las acciones realizadas durante el recorrido.

La actividad forma parte de los recorridos que realiza la diputada Rebeca Peralta por distintos centros penitenciarios de la capital.

“Me encuentro en el centro de inserción de Tepepa. El día de hoy trajimos productos de higiene personal: shampoo, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta dental y crema. También trajimos sandalias que nos donaron; por supuesto, trajimos sillas de ruedas y aparatos auditivos”. Diputada Rebeca Peralta

A casi 20 años de su detención, Juana Barraza, “La Mataviejitas”, reapareció en un video desde el #penal de Tepepan, en #CDMX. Barraza fue captada en silla de ruedas durante una jornada de entrega de artículos de higiene y apoyos funcionales para mujeres privadas de la libertad.… pic.twitter.com/kMUgw46VYX — Uno TV (@UnoNoticias) September 14, 2026

Diputada prepara iniciativa sobre reinserción social

La legisladora alista una iniciativa para crear una Ley de Reinserción Social en la Ciudad de México. Como parte de los trabajos previos, comenzó recorridos por centros penitenciarios para conocer directamente las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad.

La jornada en Tepepan buscó conocer las necesidades de las internas y revisar las condiciones del centro, de acuerdo con la información difundida por la diputada.

“Le doy las gracias a la diputada por los apoyos que nos da. Siempre nos ha apoyado, nunca nos ha dejado, siempre está al pendiente de nosotros”. Juana Barraza Samperio, reclusa

La aparición de la “Mataviejitas” y la “Narcosatánica” en el video provocó cuestionamientos de usuarios en redes sociales.

Algunas de las críticas se enfocaron en la entrega de apoyos a mujeres privadas de la libertad, mientras que otros usuarios plantearon que esos recursos deberían dirigirse a personas adultas mayores en situación de calle.

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