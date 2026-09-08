Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora será y qué sismo se simulará en CDMX?

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En CDMX sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre. Foto: Cuartoscuro /Archivo

La Ciudad de México (CDMX) volverá a poner a prueba su capacidad de respuesta ante un escenario de emergencia el próximo 19 de septiembre. Ese día, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2026 bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Llaman a participar en simulacro en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a la ciudadanía a participar en este ejercicio, al señalar que permitirá fortalecer la preparación ante una emergencia y evaluar la capacidad de respuesta de la población.

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​Por ello, te invitamos a participar en el #SegundoSimulacroNacional2026 este 19 de septiembre a las 12:00 h.



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Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria explicó que el simulacro servirá para poner a prueba los tiempos de reacción y evacuación, así como los protocolos de actuación y los puntos de reunión. También permitirá identificar posibles fallas y realizar los ajustes necesarios.

Brugada Molina destacó que cada 19 de septiembre representa una oportunidad para reforzar la cultura de la protección civil y evaluar la respuesta tanto de la ciudadanía como de las instituciones ante un eventual sismo.

La jefa de Gobierno de CDMX señaló que, aunque las escuelas posiblemente no participen en esta ocasión, hizo un llamado a las familias para realizar el ejercicio desde sus viviendas.

“Me parece muy importante que la ciudadanía sepa que el sábado 19 de septiembre seguramente las escuelas no van a estar, no van a participar, pero sí todas las viviendas”, señaló.

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