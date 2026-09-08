A un año de la tragedia del Puente de La Concordia: ¿qué se sabe de Uriel y Jazlyn, los menores sobrevivientes?

GENERANDO AUDIO...

Explosión de pipa en Puente de La Concordia. Foto: Cuartoscuro

A un año de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, Uriel y Jazlyn, dos menores que sobrevivieron al siniestro, continúan con atención para tratar las secuelas de las quemaduras que sufrieron.

La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados informó que mantiene apoyo gratuito para ambos menores y detalló los tratamientos que ha proporcionado como parte de su recuperación.

¿Qué se sabe de Uriel?

La Fundación Michou y Mau confirmó que Uriel, víctima de las quemaduras provocadas por la explosión en el Puente de La Concordia, recibió prendas de compresión como parte de la atención de las secuelas.

En una publicación de marzo de 2026, la organización explicó que las prendas fueron proporcionadas gracias a los donativos recibidos y señaló que continuaría dando seguimiento a su atención.

La fundación también indicó que Uriel sería considerado para sus jornadas de cirugía láser, como parte del tratamiento de las secuelas por quemaduras.

En su actualización de septiembre de 2026, la organización confirmó que el apoyo al menor continúa y que, además de las prendas de presoterapia, ha patrocinado cirugía láser.

¿Qué se sabe de Jazlyn?

Jazlyn Azuleth también sobrevivió a la explosión ocurrida el 10 de septiembre de 2025.

La menor fue trasladada al Shriners Children’s en Galveston, Texas, donde recibió atención especializada por las quemaduras que sufrió en el accidente. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó en septiembre de 2025 que Jazlyn continuaba con tratamiento en ese hospital especializado.

La Fundación Michou y Mau informó posteriormente que la niña presentaba avances en su recuperación. En noviembre de 2025, la Secretaría de Salud capitalina reportó que Jazlyn había sido dada de alta después de concluir su tratamiento médico.

En su actualización más reciente, la Fundación Michou y Mau señaló que continúa brindando apoyo a Jazlyn. Entre las atenciones mencionadas están prendas de presoterapia, rehabilitación física y seguimiento médico en hospitales especializados.

¿Por qué continúan los tratamientos?

Las consecuencias de las quemaduras graves pueden requerir atención incluso después de que una persona deja el hospital.

En el caso de los menores sobrevivientes de la explosión, la Fundación Michou y Mau ha mantenido el acompañamiento para atender las secuelas y apoyar su proceso de recuperación.

La organización señaló que, por respeto a las familias, no dará a conocer más detalles sobre la evolución médica de los niños.

¿Qué pasó en el Puente de La Concordia?

La tragedia ocurrió el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa que transportaba gas LP volcó en las inmediaciones del Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, y posteriormente se produjo una explosión.

El Gobierno de la Ciudad de México informó desde los primeros días que se brindaría atención médica integral a las personas afectadas y acompañamiento a sus familias.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó posteriormente que la investigación del caso se mantiene bajo reserva conforme a las disposiciones legales aplicables.

A un año de la tragedia, ¿cómo están Uriel y Jazlyn?

La información pública más reciente disponible indica que Uriel y Jazlyn continúan con apoyo especializado para atender las secuelas de las quemaduras.

En el caso de Uriel, la Fundación Michou y Mau confirmó la entrega de prendas de compresión y el apoyo para cirugía láser. Para Jazlyn, reportó prendas de presoterapia, rehabilitación física y seguimiento médico.

La fundación no ha difundido públicamente mayores detalles sobre el estado de salud de ambos menores, por lo que cualquier información adicional sobre su evolución debe considerarse no confirmada oficialmente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.