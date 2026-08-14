Alerta en CDMX por lluvias y posible granizo en las 16 alcaldías: videos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este viernes 14 de agosto.
De acuerdo con el aviso, se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones que podrían generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.
¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla?
La SGIRPC informó que la Alerta Amarilla aplica para todas las demarcaciones de la Ciudad de México durante el periodo comprendido entre las 16:30 y las 22:00 horas de este viernes 14 de agosto.
Las alcaldías bajo esta alerta son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
La dependencia emitió el aviso a las 16:20 horas y señaló que las condiciones meteorológicas previstas podrían presentarse durante la tarde y parte de la noche.
¿Qué condiciones se esperan en CDMX?
De acuerdo con la información de Protección Civil, se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo en distintas zonas de la capital.
Entre los peligros asociados al pronóstico se encuentran los encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la posible caída de ramas, árboles y lonas.
Lluvia fuerte se presenta en el centro de CDMX
La lluvia ya se registra en zonas de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, así como en áreas cercanas. En inmediaciones de Metrobús La Piedad, en Benito Juárez, se reporta lluvia fuerte, por lo que se recomienda a los automovilistas y peatones extremar precauciones.
Lluvia fuerte se extiende en CDMX y Edomex
La lluvia fuerte ya se presenta en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, así como en Tlalnepantla y Coacalco, en el Estado de México. Se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones a la vialidad.
Lluvia fuerte continúa en el centro de CDMX
La lluvia continúa con intensidad en la zona centro de la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se reporta precipitación en calles como Abraham González. Se recomienda a los automovilistas respetar los límites de velocidad y conducir con precaución.
La SGIRPC mantiene el llamado a la población de las 16 alcaldías a tomar precauciones ante las lluvias fuertes y la posible caída de granizo durante este viernes.
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