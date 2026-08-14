Vagón del Metro sale de la vía en Ticomán; esto se sabe del incidente

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Un vagón del Metro salió de la vía en la Línea 3. Foto: Cuartoscuro

Un vagón del Metro de la Ciudad de México (CDMX) salió de su posición sobre la vía durante maniobras internas realizadas en los talleres de Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, durante las primeras horas de este viernes 14 de agosto. La unidad se encontraba sin pasajeros, por lo que no hubo personas lesionadas y el incidente no afectó la operación de la Línea 3, que funciona con normalidad.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que concluyeron los trabajos para reincorporar a su posición en la vía uno de los nueve vagones que integran el tren involucrado en el incidente.

¿Qué pasó con el vagón del Metro en Ticomán?

El incidente ocurrió mientras el tren realizaba maniobras internas en los talleres Ticomán, por lo que no se encontraba en servicio con pasajeros.

De acuerdo con el STC Metro, uno de los nueve vagones que conforman el tren salió de su posición en la vía durante estas actividades. Tras conocer lo ocurrido, personal especializado acudió al sitio para realizar las labores necesarias y reincorporar la unidad.

Las autoridades descartaron que hubiera personas heridas debido a que el tren no transportaba usuarios al momento del incidente.

El Metro señaló que las labores para regresar el vagón a su posición concluyeron, mientras continúan los análisis para determinar las condiciones que provocaron la salida de la unidad de la vía.

¿Por qué se descarriló el vagón en Ticomán?

Los primeros análisis realizados por el Sistema de Transporte Colectivo Metro apuntan a una posible afectación relacionada con las condiciones del terreno.

La dependencia explicó que podría existir una relación con una falla geológica y con el reblandecimiento del suelo provocado por la actual temporada de lluvias.

Se trata, sin embargo, de una causa preliminar, por lo que continuarán las revisiones de la infraestructura para establecer con mayor precisión qué originó el incidente durante las maniobras.

Como parte de las acciones preventivas, el Metro anunció que realizará trabajos de renivelación geométrica de la vía y compactación del balasto, además de mantener una supervisión permanente de la infraestructura.

Estas labores tienen como finalidad revisar y mejorar las condiciones de la vía en la zona donde ocurrió el incidente.

Línea 3 del Metro opera con normalidad

Pese a la salida de posición del vagón, el servicio de la Línea 3 del Metro en CDMX no resultó afectado.

La ruta opera con normalidad debido a que el incidente ocurrió dentro de los talleres Ticomán y durante maniobras que se realizaron sin pasajeros.

El STC Metro indicó que mantendrá vigilancia sobre las condiciones de la infraestructura y realizará las intervenciones preventivas anunciadas.

Además, la dependencia recordó que la Línea 3 está próxima a una intervención integral que contempla tanto sus instalaciones fijas como el material rodante.

De esta manera, el incidente registrado durante las maniobras en Ticomán no generó afectaciones para los usuarios de la Línea 3. La unidad involucrada fue reincorporada a su posición y las autoridades continuarán con los trabajos técnicos para determinar las causas y atender las condiciones de la vía.

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