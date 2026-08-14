Descarrilamientos del Metro en CDMX: los casos de los últimos 20 años

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La historia del Metro registra varios episodios así. Foto: Cuartoscuro

La salida de un vagón de su posición sobre la vía ocurrida este 14 de agosto en los talleres de Ticomán, sin pasajeros y sin afectaciones al servicio de la Línea 3, se suma a una larga lista de descarrilamientos y percances ferroviarios documentados en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La historia del Metro registra episodios similares ocurridos tanto en zonas de operación como en talleres, garajes y áreas de maniobras. Los antecedentes abarcan desde descarrilamientos en líneas en servicio hasta incidentes durante movimientos internos de trenes, varios de ellos concentrados en instalaciones de mantenimiento.

Los primeros registros de la Línea 9 y talleres del Metro

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, Año VIII, Número 1879, del 9 de noviembre de 2005, uno de los incidentes reportados ocurrió el 23 de septiembre de 2003, cuando un tren se descarriló en la zona de garaje de la Línea 9.

Menos de un mes después, el 17 de octubre de 2003, en la misma línea y también en la zona de garaje, se registró un alcance entre trenes.

La relación incluida en la Gaceta también documenta otro descarrilamiento ocurrido el 21 de diciembre de 2004 en la Línea 2, donde el tren de motrices 590-591 se descarriló al salir del taller 11. Según el documento, durante el incidente se desprendió una escobilla negativa del carro motriz 0590.

Ese mismo recuento señala que el 27 de noviembre de 2004 se suspendió parcialmente el servicio en la Línea 7 debido al descarrilamiento del tren motrices 271/272 en la terminal Barranca del Muerto. El Metro operó provisionalmente entre Tacubaya y El Rosario hasta las 22:00 horas.

El antecedente de Ticomán, una historia repetida

La instalación donde ocurrió el incidente de este viernes aparece una y otra vez en los registros. La Gaceta Parlamentaria de 2005 documentó que el 9 de septiembre de 2005 el tren motrices 308/309 se descarriló al salir de la vía de lavado en los talleres de Ticomán.

Catorce años después, el 8 de octubre de 2019, el Sistema de Transporte Colectivo informó que un tren se descarriló durante un mecanismo rutinario de traslado en los talleres de Zaragoza.

El Metro reportó que no hubo daños a la unidad ni a la infraestructura y que el tren fue reencarrilado para continuar su proceso de refaccionamiento.

2021 con dos descarrilamientos en tres meses

El 21 de enero de 2021, un tren se descarriló mientras realizaba maniobras de estacionamiento en la zona de maniobras de la estación La Paz, en la Línea A. Según el Sistema de Transporte Colectivo, el incidente no ocasionó afectaciones al servicio ni a la circulación de trenes.

Las imágenes difundidas entonces mostraron varios vagones fuera de posición dentro de las instalaciones de la terminal mexiquense. El Metro informó que personal de mantenimiento trabajó para reincorporar el convoy y determinar las posibles causas.

Tres meses después, el 20 de abril de 2021, otro tren sufrió un descarrilamiento en la vía de pruebas de los talleres de Ticomán, correspondientes a la Línea 3.

De acuerdo con el comunicado del STC, alrededor de las 5:30 horas el tercer carro de un tren en movimiento salió de la vía durante pruebas operativas. Las autoridades señalaron que el incidente no afectó el servicio entre Indios Verdes y Universidad y que se abrió una investigación para esclarecer las causas.

Octubre de 2021, nuevamente en Ticomán

Ese mismo año volvió a registrarse otro incidente en los talleres capitalinos. Información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México señala que en octubre de 2021 un tren se descarriló durante maniobras de cambio de vía en Ticomán.

Según el reporte, dos vagones quedaron fuera de la barra guía utilizada para dirigir los convoyes durante los cambios de vía. Personal técnico y operativo acudió al lugar para evaluar los daños y ejecutar las labores de restitución de las unidades.

El informe señalaba que también serían revisadas las condiciones del terreno y la nivelación de la zona para determinar si tuvieron relación con el percance.

En marzo de 2023, otro vagón fuera de la vía

La repetición de este tipo de eventos en el complejo ferroviario volvió a quedar registrada el 30 de marzo de 2023. Ese día, el Sistema de Transporte Colectivo informó que un vagón se descarriló en las vías del taller de Ticomán, ubicado en la zona de Indios Verdes de la Línea 3.

La dependencia indicó que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a la operación del servicio. Técnicos especializados realizaron maniobras para reincorporar el vagón, mientras el área de investigación de incidentes relevantes analizaba las causas.

El director general del Metro de aquel entonces, Guillermo Calderón Aguilera, supervisó las maniobras desarrolladas para desacoplar y recolocar la unidad afectada.

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