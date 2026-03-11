Bloqueo de taxistas en el AICM: autoridades dan rutas alternas

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la SSC CDMX resguardan inmediaciones del AICM. Foto: OVIAL SSC CDMX

Autoridades capitalinas implementaron un dispositivo de seguridad y vialidad ante la posible llegada de manifestantes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), donde taxistas podrían realizar bloqueos en los accesos de las Terminales 1 y 2.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), elementos de la corporación mantienen presencia en la zona para regular la circulación y prevenir afectaciones mayores en uno de los principales puntos de acceso aéreo del país.

La movilización está prevista en la zona de taxis de la Terminal 1, ubicada sobre Avenida Capitán Carlos León, en la colonia Peñón de los Baños, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza.

Las autoridades no descartan bloqueos en los accesos a ambas Terminales del aeropuerto, lo que podría afectar la movilidad de pasajeros y trabajadores del lugar.

Vías alternas ante posible bloqueo en el AICM

Ante el posible cierre de accesos al aeropuerto, autoridades viales recomendaron anticipar traslados y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Entre las principales opciones para circular en la zona se encuentran:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Estas vialidades permiten rodear el perímetro del aeropuerto y facilitar el acceso a otras zonas de la capital, en caso de que se presenten bloqueos o afectaciones en las entradas principales del AICM.

La recomendación de las autoridades es salir con mayor anticipación si se tiene programado un vuelo o traslado hacia el aeropuerto, ya que las manifestaciones podrían provocar retrasos.

¿Qué piden los taxistas que se manifiestan en el AICM?

Los manifestantes, integrados principalmente por taxistas que operan en el aeropuerto, exigen que se aplique de manera estricta la prohibición de que aplicaciones de transporte privado operen dentro de áreas federales, como es el caso del AICM.

De acuerdo con su postura, permitir que estas plataformas brinden servicio dentro del aeropuerto contraviene la legislación vigente, además de afectar la actividad económica de quienes trabajan bajo el esquema regulado del transporte autorizado.

Los inconformes sostienen que la operación de estas aplicaciones pone en riesgo el sustento de miles de familias que dependen del servicio de taxi concesionado dentro de la terminal aérea.

Debido a ello, advirtieron que podrían bloquear accesos a las Terminales 1 y 2 como medida de presión para que las autoridades atiendan su demanda.

