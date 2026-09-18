El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud encabeza las movilizaciones en CDMX este 18 de septiembre

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Movilizaciones en CDMX este 18 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 18 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Viernes 18 de Septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/p4q6ZieaVy — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 18, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

13 concentraciones

1 rodadas motociclista

14 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

15:00 horas | Marcha del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Punto de partida: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, en Calzada de Tlalpan No. 4502.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, en Calzada de Tlalpan No. 4502. Ruta prevista: Primero hacia el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en Avenida Oaxaca 58, colonia Roma Norte . Posteriormente hacia la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado , en Valentín Gómez Farías 40, colonia San Rafael.

Demanda: respeto a los estatutos generales, al derecho a votar y a procesos transparentes para la elección de representantes de la Sección XVI.

respeto a los estatutos generales, al derecho a votar y a procesos transparentes para la elección de representantes de la Sección XVI. Aforo estimado: 400 personas.

400 personas. Afectaciones: podrían presentarse cortes y reducción de carriles durante el desplazamiento del contingente. La ruta incluye zonas de Tlalpan, Roma Norte y San Rafael.

Concentraciones desde las 09:00 horas

09:00 | Mercaditas Autónomas Momoxcas

Alcaldía: Milpa Alta.

Milpa Alta. Lugar: sede de la Alcaldía Milpa Alta, en Avenida México Norte y Constitución, colonia Villa Milpa Alta.

sede de la Alcaldía Milpa Alta, en Avenida México Norte y Constitución, colonia Villa Milpa Alta. Demanda: visibilizar y combatir las desigualdades que afectan a las mujeres, además de promover su autonomía y empoderamiento económico.

visibilizar y combatir las desigualdades que afectan a las mujeres, además de promover su autonomía y empoderamiento económico. Aforo: 50 personas.

50 personas. Se prevé que puedan sumarse otras colectivas feministas.

10:00 | Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico. Demanda: pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 120 personas.

120 personas. Precaución: puede haber afectaciones a la circulación en las inmediaciones del Zócalo.

10:00 | Colectiva feminista “Las Tonantzin”

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en San Francisco 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en San Francisco 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle. Demanda: entrega de tres menores y atención psiquiátrica que garantice su bienestar.

entrega de tres menores y atención psiquiátrica que garantice su bienestar. Aforo: 30 personas.

30 personas. La agenda contempla la posibilidad de cierre de accesos como medida de protesta.

Concentraciones programadas entre las 11:00 y 13:00 horas

11:00 | Familiares y amigos de un activista preso

Alcaldía: Gustavo A. Madero.

Gustavo A. Madero. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nunó 205, colonia Cuautepec Barrio Bajo.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nunó 205, colonia Cuautepec Barrio Bajo. Demanda: acudir a la audiencia en respaldo del activista detenido durante una marcha del 8 de marzo de 2026.

acudir a la audiencia en respaldo del activista detenido durante una marcha del 8 de marzo de 2026. Los participantes solicitarán garantías para una defensa adecuada y su libertad inmediata, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Aforo: 40 personas.

11:00 | Movimiento Indígena de la Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: cruce de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas .

cruce de . Demanda: inconformidad por la presunta reubicación de espacios para comercio en vía pública de la calle Dr. Mora hacia Avenida Hidalgo.

inconformidad por la presunta reubicación de espacios para comercio en vía pública de la calle Dr. Mora hacia Avenida Hidalgo. Aforo: 30 personas.

30 personas. Este punto puede generar afectaciones en Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro.

11:00 | Sindicato de la Unión de los Trabajadores del IEMS

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Fray Servando Teresa de Mier 77.

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Fray Servando Teresa de Mier 77. Demanda: presupuesto para atender necesidades laborales, incluyendo pagos pendientes, vales de fin de año, retabulación salarial, infraestructura, mantenimiento, servicio médico y equipamiento.

presupuesto para atender necesidades laborales, incluyendo pagos pendientes, vales de fin de año, retabulación salarial, infraestructura, mantenimiento, servicio médico y equipamiento. El sindicato mantiene una demanda relacionada con la huelga que inició el 10 de junio.

Aforo: 250 personas.

250 personas. Posible afectación: vialidades de la zona de Fray Servando Teresa de Mier.

12:00 | Plataforma 4:20

La organización realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y actividades relacionadas con derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45 personas.

45 personas. Punto 1: Monumento a la Madre, Avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín.

Monumento a la Madre, Avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Punto 2: Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Punto 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.

13:00 | Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Lugar: Auditorio Ricardo Flores Magón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ciudad Universitaria.

Auditorio Ricardo Flores Magón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ciudad Universitaria. Actividad: “mega pega” de la obra artística “Abrazo zapatista” , del colectivo Gran Om, como parte de una actividad de difusión masiva.

“mega pega” de la obra artística , del colectivo Gran Om, como parte de una actividad de difusión masiva. Aforo: 40 personas.

Concentraciones de la tarde

14:00 | “Los Guerreros de Ping”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro , en la zona de Chapultepec y Bucareli.

estación , en la zona de Chapultepec y Bucareli. Demanda: “Mercadita Feminista”, en protesta contra la violencia económica y en apoyo a personas transgénero.

“Mercadita Feminista”, en protesta contra la violencia económica y en apoyo a personas transgénero. Aforo: 15 personas.

15:00 | Grupo “15 de septiembre” del CECyT 10 del IPN

Alcaldía: Gustavo A. Madero.

Gustavo A. Madero. Lugar: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 10 “Carlos Vallejo Márquez”, Avenida 508 y Avenida 506, Pueblo de San Juan de Aragón.

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 10 “Carlos Vallejo Márquez”, Avenida 508 y Avenida 506, Pueblo de San Juan de Aragón. Actividad: celebración del 34 aniversario de la conformación de su organización.

celebración del 34 aniversario de la conformación de su organización. Aforo: 80 personas.

80 personas. La agenda señala que podrían trasladarse a otro sitio para realizar un evento musical y efectuar actos que alteren el orden durante sus actividades.

17:30 | Colectiva feminista “Ehécatl”

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Lugar: bajo puente del Estadio Banorte, Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa.

bajo puente del Estadio Banorte, Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa. Actividad: presentación del documental “Canales de la muerte. La última frontera” , sobre la localización de personas desaparecidas en canales de aguas residuales.

presentación del documental , sobre la localización de personas desaparecidas en canales de aguas residuales. Aforo: 40 personas.

40 personas. Podrían acudir otras colectivas feministas y organizaciones sociales.

Durante el día | Movimiento de Regeneración Sindical

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya. Actividad: instalación de mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

instalación de mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Actividad nocturna

20:00 | Aficionados “Legión 1908” de Guadalajara

Alcaldía: Magdalena Contreras.

Magdalena Contreras. Lugar: Hotel Galería Plaza San Jerónimo, Avenida Contreras No. 300, colonia San Jerónimo Lídice.

Hotel Galería Plaza San Jerónimo, Avenida Contreras No. 300, colonia San Jerónimo Lídice. Actividad: banderazo de apoyo al equipo “Chivas de Guadalajara”, previo al partido América vs. Chivas.

banderazo de apoyo al equipo “Chivas de Guadalajara”, previo al partido América vs. Chivas. Los aficionados se reunirán previamente en la estación Revolución de la Línea 2 del Metro , desde donde abordarán autobuses hacia el hotel.

, desde donde abordarán autobuses hacia el hotel. Aforo: 300 personas.

300 personas. Posible afectación: circulación en los alrededores de San Jerónimo y durante el traslado del grupo

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