Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión durante operativo contra ambulantes en San Cosme

| 12:11 | Juan Rivas - Pablo Valdes | UnoTV

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció agresiones durante un operativo para retirar comercio informal en la zona de San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde más de 20 trabajadores resultaron lesionados, tres de ellos de gravedad.

La funcionaria explicó que acudió con personal de la demarcación para liberar banquetas ocupadas por comerciantes sin permisos; sin embargo, el diálogo derivó en violencia.

“Más de 20 personas heridas, tres de gravedad, con fracturas, con cortadas profundas y traumatismos”, afirmó en entrevista.

La alcaldesa aseguró que el retiro respondía al cumplimiento de la ley y no a una decisión política.

Impedir el libre tránsito e instalar puestos en vía pública es ilegal en la Ciudad de México. No es una opinión, es lo que marca la ley”, señaló.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; revisa si tu auto circula este lunes

Ciudad de México

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; revisa si tu auto circula este lunes

Vinculan a proceso a menor que apuñaló a Jeremy, su compañero de secundaria

Ciudad de México

Vinculan a proceso a menor que apuñaló a Jeremy, su compañero de secundaria

VIDEO: Atacan a Alessandra Rojo de la Vega; muestra golpes y rasguños

Ciudad de México

VIDEO: Atacan a Alessandra Rojo de la Vega; muestra golpes y rasguños

¿Quiénes son los “Borregos” y por qué se les relaciona con Jeremy, joven apuñalado afuera de secundaria en Tláhuac?

Ciudad de México

¿Quiénes son los “Borregos” y por qué se les relaciona con Jeremy, joven apuñalado afuera de secundaria en Tláhuac?

Etiquetas: , , , ,