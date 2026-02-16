Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión durante operativo contra ambulantes en San Cosme

GENERANDO AUDIO...

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció agresiones durante un operativo para retirar comercio informal en la zona de San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde más de 20 trabajadores resultaron lesionados, tres de ellos de gravedad.

La funcionaria explicó que acudió con personal de la demarcación para liberar banquetas ocupadas por comerciantes sin permisos; sin embargo, el diálogo derivó en violencia.

“Más de 20 personas heridas, tres de gravedad, con fracturas, con cortadas profundas y traumatismos”, afirmó en entrevista.

La alcaldesa aseguró que el retiro respondía al cumplimiento de la ley y no a una decisión política.

“Impedir el libre tránsito e instalar puestos en vía pública es ilegal en la Ciudad de México. No es una opinión, es lo que marca la ley”, señaló.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento