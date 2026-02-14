Vinculan a proceso a menor que apuñaló a Jeremy, su compañero de secundaria

GENERANDO AUDIO...

Joven apuñaló a su compañero durante una pelea en Tláhuac. Foto: Getty

Un Juez de Control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes vinculó a proceso a Diego Kevin “N”, de 14 años, por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, en agravio de Jeremy, estudiante de la Escuela Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la alcaldía Tláhuac.

El adolescente es señalado por presuntamente atacar con un arma punzocortante a su compañero tras una riña ocurrida a la salida de clases.

Jeremy permanece en terapia intensiva

El conflicto ocurrió la tarde del miércoles en la colonia La Conchita, cuando Diego, de 14 años, y Jeremy, de 15, se enfrascaron en un pleito. Durante el altercado, el ahora vinculado habría sacado una navaja y lesionado a la víctima en al menos siete ocasiones.

De acuerdo con familiares, una de las heridas perforó un pulmón y dañó varios órganos. Jeremy permanece intubado y en terapia intensiva, mientras sus familiares han solicitado donadores de sangre y piden que el caso sea reclasificado como intento de homicidio.

Permanecerá internado hasta por 45 días

Tras la audiencia inicial, el juez determinó que el menor deberá permanecer en un Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, ubicado en la calle Obrero Mundial.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en un máximo de 45 días, periodo durante el cual el adolescente continuará bajo internamiento preventivo mientras avanzan las diligencias.

