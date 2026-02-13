¿Quiénes son los “Borregos” y por qué se les relaciona con Jeremy, joven apuñalado afuera de secundaria en Tláhuac?

GENERANDO AUDIO...

Tras la pelea entre estudiantes afuera de la Secundaria Diurna 324 “Alfonso Caso”, en Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), Jeremy, adolescente apuñalado, fue relacionado con la banda conocida como los “Borregos”.

¿Quiénes son los “Borregos”?

El periodista Antonio Nieto informó que Jeremy se apellida igual que integrantes de la banda, los “Borregos”, una agrupación ligada a diversos crímenes en dicha alcaldía, como extorsiones y despojos. Señaló que el líder del grupo es Mario Gerón.

El reportero no precisó si Jeremy es familiar directo del líder

Estado de salud de Jeremy

En la pelea entre los adolescentes, ocurrida afuera de la Secundaria Diurna 324 “Alfonso Caso”, en la colonia La Conchita, Diego sacó una navaja y atacó a Jeremy.

La playera blanca del joven se tiñó de rojo. Tras separarlos, varias personas golpearon a Diego y casi lo lincharon; posteriormente, la policía intervino.

Jeremy fue trasladado a un nosocomio cercano y después al Hospital Pediátrico de Legaría, donde su estado de salud se reporta crítico y permanece intubado. En entrevista con medios, la abuela del joven indicó que la navaja dañó varios órganos.

El adolescente sufrió al menos siete heridas; una de ellas le perforó un pulmón. Los familiares solicitaron donadores de sangre.

