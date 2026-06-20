Lluvia nocturna azota la CDMX: árboles caídos, postes derribados y calles inundadas

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Lluvia nocturna en CDMX causa afectaciones. Fotos: @Segiagua

La intensa lluvia que se registró a lo largo de la noche de este viernes 19 de junio, así como de la madrugada de este sábado 20, dejó varias afectaciones a lo largo de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte del jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, hasta las 22 horas del viernes se registraron 26 árboles caídos. Asimismo, atendieron tres postes caídos, seis encharcamientos y cuatro cortocircuitos.

Derivado de las lluvias que se presentan en la Ciudad de México, estos son los servicios que hemos atendido #AlMomento:



26 Árboles Caídos

3 Postes Caídos

6 Encharcamientos

4 Cortocircuitos@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/g3og9fiaLc — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 20, 2026

Cuerpos de emergencia atienden reportes tras intensa lluvia

A través de su cuenta de X, los distintos cuerpos de emergencia de la Ciudad de México compartieron imágenes de los encharcamientos, así como de las caídas de árboles que fueron atendidas en el transcurso de esta noche.

Por ejemplo, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, una rama de gran tamaño derribó cableado y un poste, por lo que los servicios de emergencia acudieron a la zona, como lo reportó el alcalde Mauricio Tabe.

#GobiernoNocturno🌙 y #OperativoTormenta🌩️ en acción‼️



En colaboración con los Bomberos, nuestro equipo de Medio Ambiente se encuentra atendiendo la caída de una rama que tiró un poste.



Estamos atentos a sus reportes 24/7.🫡@saburtomh @cesar_m_garrido pic.twitter.com/3AHFfhHF5e — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) June 20, 2026

Del mismo modo, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque en distintos puntos de la capital, para atender los encharcamientos registrados a lo largo de las últimas horas.

En atención a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de esta noche, continúa el Operativo #Tlaloque2026 en diversos puntos de la ciudad.



Personal operativo y equipos de atención siguen trabajando de manera coordinada para apoyar a la población y atender las incidencias… pic.twitter.com/LRI2Dx0LyU — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 20, 2026

Asimismo, los Bomberos de la CDMX atendieron distintos encharcamientos en alcaldías como:

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Benito Juárez

Atendimos un encharcamiento en la colonia El Arbolillo, en @TuAlcaldiaGAM, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 1000 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/1KJrPEGABf — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 20, 2026

Lluvias e intenso rayo fueron captados en video

Aunado a ello, a través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes de las intensas lluvias de esta noche, reportada en distintos puntos de la CDMX.

⚠️⛈️LA LLUVIA RECORRE #CDMX y así paso por Agrícola Oriental hace unos minutos acompañada de viento



🔴Actualmente cruza lo más intenso entre Coyoacán, Benito Juárez, en dirección a Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y alrededores



✅Inundaciones seguirán muy probables pic.twitter.com/cQKetvfeoe — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) June 20, 2026

🔴𝗧𝗢𝗥𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗢𝗡𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗗𝗠𝗫; 𝗔𝗦𝗜 𝗦𝗘 𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢, 𝗔𝗢𝗕 | 22:10 𝗵



La intensa tormenta ha arribado a toda la zona poniente de la CDMX con tormenta eléctrica, provocando una tasa de precipitación… pic.twitter.com/Qbg0vdYlFY — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) June 20, 2026

Alrededor de las 22:46 horas de este viernes 19 de junio, un intenso trueno sorprendió al poniente de la CDMX. Debido a la alta intensidad, la onda de choque acústica logró ser detectada por los sismógrafos instalados en la zona.

Se activa Alerta Naranja y Amarilla por lluvias fuertes

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México activó, durante la noche de este viernes, Alerta Amarilla y Naranja por lluvias en la capital.

🟠 | Se actualiza #AlertaNaranja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



🟡 | Se actualiza #AlertaAmarilla en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX. Mantente al tanto de las últimas… pic.twitter.com/8VmWB4lLJx — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 20, 2026

La activación de ambas alertas se dividió de la siguiente manera en las diferentes alcaldías:

Alerta Amarilla

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta Naranja

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Lluvias continuarán a lo largo de este sábado

A su vez, como lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que las lluvias continúan a lo largo de las próximas horas en la Ciudad de México, así como en el Estado de México. Dichas precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, así como fuertes ráfagas de viento.

Por último, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), este sábado 20 de junio se esperan lluvias fuertes en la CDMX y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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