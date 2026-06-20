Lluvia nocturna azota la CDMX: árboles caídos, postes derribados y calles inundadas
La intensa lluvia que se registró a lo largo de la noche de este viernes 19 de junio, así como de la madrugada de este sábado 20, dejó varias afectaciones a lo largo de la Ciudad de México.
De acuerdo con el reporte del jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, hasta las 22 horas del viernes se registraron 26 árboles caídos. Asimismo, atendieron tres postes caídos, seis encharcamientos y cuatro cortocircuitos.
Cuerpos de emergencia atienden reportes tras intensa lluvia
A través de su cuenta de X, los distintos cuerpos de emergencia de la Ciudad de México compartieron imágenes de los encharcamientos, así como de las caídas de árboles que fueron atendidas en el transcurso de esta noche.
Por ejemplo, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, una rama de gran tamaño derribó cableado y un poste, por lo que los servicios de emergencia acudieron a la zona, como lo reportó el alcalde Mauricio Tabe.
Del mismo modo, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque en distintos puntos de la capital, para atender los encharcamientos registrados a lo largo de las últimas horas.
Asimismo, los Bomberos de la CDMX atendieron distintos encharcamientos en alcaldías como:
- Gustavo A. Madero
- Tláhuac
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Benito Juárez
Lluvias e intenso rayo fueron captados en video
Aunado a ello, a través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes de las intensas lluvias de esta noche, reportada en distintos puntos de la CDMX.
Alrededor de las 22:46 horas de este viernes 19 de junio, un intenso trueno sorprendió al poniente de la CDMX. Debido a la alta intensidad, la onda de choque acústica logró ser detectada por los sismógrafos instalados en la zona.
Se activa Alerta Naranja y Amarilla por lluvias fuertes
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México activó, durante la noche de este viernes, Alerta Amarilla y Naranja por lluvias en la capital.
La activación de ambas alertas se dividió de la siguiente manera en las diferentes alcaldías:
Alerta Amarilla
- Coyoacán
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Alerta Naranja
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
Lluvias continuarán a lo largo de este sábado
A su vez, como lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que las lluvias continúan a lo largo de las próximas horas en la Ciudad de México, así como en el Estado de México. Dichas precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, así como fuertes ráfagas de viento.
Por último, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), este sábado 20 de junio se esperan lluvias fuertes en la CDMX y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
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