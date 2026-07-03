Amenaza de bomba provoca intensa movilización en Poder Judicial de la Federación

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Amenaza de bomba en PJF provocó desalojo. Foto: Raúl Gutierrez

Una amenaza de bomba movilizó la tarde de este viernes 3 de julio a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se desplegó un operativo y se ordenó el desalojo del inmueble para realizar la búsqueda de un posible artefacto explosivo.

En las labores participan equipos especializados del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y equipos antibombas, quienes mantienen la revisión de las instalaciones para descartar cualquier riesgo y garantizar la seguridad de trabajadores y personas que se encuentran en la zona.

🚨 Desalojan el Poder Judicial de la CDMX por amenaza de bomba 🚨

Tras recibir un reporte anónimo sobre la presunta presencia de explosivos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activó un operativo de emergencia en la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF),… pic.twitter.com/KRgecysceZ — Uno TV (@UnoNoticias) July 3, 2026

Autoridades mantienen revisión tras llamada anónima

Las alertas se activaron luego de que las autoridades recibieran una llamada anónima en la que se reportó la supuesta presencia de explosivos dentro del inmueble. Tras el aviso, las corporaciones de emergencia se movilizaron de inmediato para activar los protocolos de seguridad e iniciar la inspección del edificio.

Mientras continúan las labores de revisión, la zona permanece acordonada por elementos de seguridad para evitar el ingreso de personas ajenas al operativo. Hasta el momento, las autoridades no han informado de la localización del artefacto explosivo ni han reportado personas lesionadas o detenidas, por lo que la inspección continúa para descartar cualquier riesgo.

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