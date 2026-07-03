Alcoholímetro después del México vs Inglaterra: qué hacer si te detienen

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Rebasar 0.40 mg/L en aire espirado implica arresto. Foto: Cuartoscuro

Si asistirás al partido entre México e Inglaterra en la Ciudad de México (CDMX) y planeas regresar en automóvil, es importante conocer cómo opera el programa Conduce Sin Alcohol. Rebasar el límite permitido puede derivar en arresto, envío del vehículo al corralón y otras sanciones administrativas.

El ambiente mundialista traerá miles de aficionados a las calles de la CDMX, por lo que las autoridades mantendrán la aplicación del programa Conduce Sin Alcohol, conocido como alcoholímetro, para prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Qué hacer si te detiene el alcoholímetro?

Si un punto de revisión del programa Conduce Sin Alcohol te marca el alto después del partido, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones para que el procedimiento se desarrolle conforme al protocolo.

Durante la inspección es importante:

Orillarte en un lugar seguro y mantener la calma

Atender las instrucciones de los oficiales

Responder la entrevista inicial sin oponerte al procedimiento

Verificar que la boquilla del alcoholímetro sea nueva, permanezca sellada y sea abierta frente a ti antes de realizar la prueba

Si el resultado es negativo, podrás continuar tu trayecto sin restricciones.

En caso de que la prueba resulte positiva, evita intentar sobornar a los policías, ya que ofrecer dinero constituye el delito de cohecho y puede generar consecuencias penales adicionales.

Si viajas acompañado por una persona que no haya consumido alcohol y que cuente con licencia vigente, en algunos casos podrá hacerse cargo del vehículo para evitar que sea trasladado al corralón, dependiendo de las condiciones del operativo y de la determinación de la autoridad.

Cuando el nivel de alcohol rebasa el permitido, el conductor será trasladado al Centro de Sanciones Administrativas “El Torito”, donde deberá cumplir el arresto que determine el juez cívico.

Así opera el Conduce Sin Alcohol

El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su artículo 50, establece que está prohibido conducir un vehículo motorizado cuando el conductor tenga una concentración superior a 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o más de 0.40 miligramos por litro de alcohol en aire espirado.

La norma también prohíbe conducir bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

En el caso de operadores de transporte público, transporte escolar, transporte de personal, vehículos de emergencia y transporte de carga, el nivel permitido es cero alcohol.

El programa Conduce Sin Alcohol opera de manera aleatoria y rotativa en las 16 alcaldías de la capital y busca reducir los accidentes viales asociados al consumo de alcohol.

¿Cuál es el límite permitido en el alcoholímetro de la CDMX?

Los conductores particulares podrán circular únicamente si la prueba de alcohol en aire espirado arroja un resultado igual o inferior a 0.40 miligramos por litro.

Si el resultado supera ese límite, las autoridades aplicarán las siguientes sanciones:

Arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”

en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como Remisión del vehículo al corralón

Descuento de seis puntos en la licencia de conducir

en la licencia de conducir Pago de los gastos por arrastre de grúa y estancia del vehículo en el depósito

Además, cuando un conductor provoca un accidente con daños materiales o personas lesionadas mientras conduce bajo los efectos del alcohol, las consecuencias legales pueden incrementarse conforme a la legislación aplicable.

Las autoridades recomiendan que, si se consumen bebidas alcohólicas durante los festejos o antes del encuentro entre México e Inglaterra, se utilicen alternativas como transporte público, aplicaciones de movilidad o un conductor designado para evitar sanciones y reducir riesgos en las vialidades.

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