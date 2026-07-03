¿Usas el Cablebús? Conoce cuándo cerrarán las Líneas 1, 2 y 3 por revisión

GENERANDO AUDIO...

El Cablebús suspenderá operaciones de forma escalonada. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) anunció el cierre temporal de sus Líneas 1, 2 y 3 a partir del 13 de julio debido a las revisiones anuales de seguridad. Durante las suspensiones, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio gratuito para apoyar a los usuarios.

Las personas que utilizan el Cablebús en la CDMX deberán tomar previsiones durante las próximas semanas, ya que las Líneas 1, 2 y 3 suspenderán operaciones de manera escalonada para llevar a cabo sus revisiones anuales.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que estos trabajos forman parte del programa de mantenimiento preventivo y de las inspecciones de seguridad que se realizan cada año para garantizar el funcionamiento del sistema de transporte por cable.

Mientras duren los cierres, los usuarios podrán trasladarse mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que prestarán servicio gratuito en las rutas afectadas.

¿Cuándo cerrarán las Líneas 1, 2 y 3 del Cablebús?

El calendario de suspensión de servicio quedó programado de la siguiente manera:

Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga): del 13 al 26 de julio

(Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga): Línea 2 (Constitución de 1917 – Santa Marta): del 27 de julio al 9 de agosto

(Constitución de 1917 – Santa Marta): Línea 1 (Indios Verdes – Cuautepec y Tlalpexco): del 10 al 23 de agosto

Las revisiones abarcarán mantenimiento preventivo, inspecciones técnicas y trabajos especializados en los distintos sistemas que integran el teleférico.

¿Qué trabajos realizarán durante el cierre?

En la Línea 3 se efectuarán labores de mantenimiento en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, además de inspecciones a los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos. También se rehabilitarán siete balancines distribuidos a lo largo del recorrido.

Para la Línea 2, el programa contempla la sustitución de rodamientos en cuatro poleas motrices y de retorno, mantenimiento a los sistemas de frenado, inspección de balancines, así como revisiones a los sistemas motrices, de tensión, sincronización, rescate y seguridad. Además, se realizarán trabajos de conservación en estaciones e infraestructura.

En la Línea 1 se dará mantenimiento a cabinas, torres, cuartos eléctricos, sistema de peaje y cables aéreos, además de efectuar pruebas de carga y rehabilitación de balancines en la línea troncal.

Las revisiones contarán con el acompañamiento de las empresas fabricantes Doppelmayr y Leitner, además de organismos europeos especializados que participan en la recertificación anual de seguridad del sistema.

¿Cómo será el servicio de RTP durante los cierres?

Para reducir las afectaciones a los usuarios, la RTP habilitará rutas gratuitas durante cada periodo de suspensión.

Línea 3

De Los Pinos/Constituyentes a PARCUR/Colegio de Arquitectos

De Vasco de Quiroga a Cineteca, con ascenso y descenso en todas las estaciones

Línea 2

Bucle B

Xalpa – Santa Marta.

Lomas de la Estancia – Santa Marta

San Miguel Teotongo – Santa Marta

Bucle A

Quetzalcóatl – Constitución de 1917

Torres Buenavista – Constitución de 1917

Xalpa – Constitución de 1917

Línea 1

De Indios Verdes a Cuautepec, con paradas en todas las estaciones

De Indios Verdes a Tlalpexco, también con ascenso y descenso en todas las estaciones

Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar las fechas correspondientes a su Línea y considerar tiempos adicionales de traslado mientras concluyen las revisiones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.