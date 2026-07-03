Colectivo de personas desaparecidas encabeza las movilizaciones en CDMX este 3 de julio
Este viernes 3 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo “Hasta Encontrarles”.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 5 concentraciones
- 4 citas agendadas
- 2 rodada ciclistas
- 13 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Movilizaciones desde primeras horas de la mañana
Colectivo “Hasta Encontrarles”
Alcaldías: Benito Juárez y Gustavo A. Madero
- 06:30 horas
- Estación Portales de la Línea 2 del Metro.
- 07:30 horas
- Estación Deportivo 18 de Marzo de la Línea 3 del Metro.
Motivo:
Realizarán traslados para concluir una jornada de búsqueda individualizada en el Cerro del Guerrero.
Asistencia estimada: 60 personas.
Posibles afectaciones:
- Calzada de Tlalpan.
- Calzada Santa Cruz.
- Avenida Insurgentes Norte.
Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”
Alcaldía: Milpa Alta
- 09:00 horas
- Plaza San Antonio Tecómitl.
Motivo:
Realización de una “Mercadita Feminista” para promover la autonomía económica de las mujeres.
Aforo estimado: 50 asistentes.
Movilizaciones programadas durante la mañana
Movimiento Global a Gaza MX
Alcaldía: Coyoacán
- 10:00 horas
- Centro Nacional de las Artes (CENART).
Motivo:
Jornada artística y de solidaridad denominada “Sumud y Voces por Palestina” con conversatorios, documentales, presentaciones y actividades culturales.
Asistencia estimada: 80 personas.
Posibles afectaciones:
- Avenida Río Churubusco.
Igualdad Animal México
Alcaldía: Miguel Hidalgo
- 10:00 horas
- Hotel W México City, Polanco.
Motivo:
Manifestación para denunciar el incumplimiento de compromisos relacionados con el bienestar animal.
Aforo estimado: 15 personas.
Posibles afectaciones:
- Campos Elíseos.
Colectiva “Minerva”
Alcaldía: Cuauhtémoc
- 11:00 horas
- Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales.
Motivo:
Exigir justicia para una víctima y una actuación con perspectiva de género.
Asistencia estimada: 20 personas.
Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano
Alcaldía: Miguel Hidalgo
- 11:00 horas
- Embajada de Estados Unidos.
Motivo:
Protesta para exigir la liberación del presidente y la primera dama de Venezuela, así como expresar rechazo al bloqueo estadounidense.
Asistencia estimada: 60 personas.
Posibles afectaciones:
- Presa Angostura.
- Periférico.
- Avenida Ejército Nacional.
- Circuito Interior, en caso de desplazamientos.
Movilizaciones por la tarde
Colectivo Novísimxs de Poetas LGBTTTIQ+
Alcaldía: Cuauhtémoc
- 17:00 horas
- Fondo de Cultura Económica.
Motivo:
Evento denominado “Poesía contra la Homofobia”.
Asistencia estimada: 20 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
Alcaldía: Benito Juárez
Durante el día
- Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Motivo:
Instalación de mesas para la recolección de firmas en el marco de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.
Asistencia estimada: 30 personas.
Citas y plantones programados
Aunque no se contemplan marchas, también están previstas reuniones y posibles concentraciones frente a dependencias públicas.
Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina
- 11:00 horas
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
- Alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda:
Impulsar acuerdos para fortalecer el campo, el financiamiento a pequeños productores y programas de vivienda.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C.
Durante el día
- Secretaría de Gobernación.
- Alcaldía Cuauhtémoc.
Demanda:
Exigir justicia por agresiones contra defensoras de derechos humanos y activistas.
Alcaldías con mayor probabilidad de afectaciones
- Cuauhtémoc
- Zona Centro.
- Colonia Juárez.
- Hipódromo Condesa.
- Paseo de la Reforma.
- Miguel Hidalgo
- Polanco.
- Lomas de Sotelo.
- Benito Juárez
- General Anaya.
- Portales.
- Gustavo A. Madero
- Deportivo 18 de Marzo.
- Coyoacán
- Río Churubusco.
- Milpa Alta
- San Antonio Tecómitl.
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