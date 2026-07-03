Colectivo de personas desaparecidas encabeza las movilizaciones en CDMX este 3 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 3 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 3 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el colectivo “Hasta Encontrarles”.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 3 de julio, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/YtUueVrdyV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 3, 2026

En total, están previstas:

5 concentraciones

4 citas agendadas

2 rodada ciclistas

13 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Movilizaciones desde primeras horas de la mañana

Colectivo “Hasta Encontrarles”

Alcaldías: Benito Juárez y Gustavo A. Madero

06:30 horas Estación Portales de la Línea 2 del Metro.

07:30 horas Estación Deportivo 18 de Marzo de la Línea 3 del Metro.



Motivo:

Realizarán traslados para concluir una jornada de búsqueda individualizada en el Cerro del Guerrero.

Asistencia estimada: 60 personas.

Posibles afectaciones:

Calzada de Tlalpan.

Calzada Santa Cruz.

Avenida Insurgentes Norte.

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Alcaldía: Milpa Alta

09:00 horas

Plaza San Antonio Tecómitl.

Motivo:

Realización de una “Mercadita Feminista” para promover la autonomía económica de las mujeres.

Aforo estimado: 50 asistentes.

Movilizaciones programadas durante la mañana

Movimiento Global a Gaza MX

Alcaldía: Coyoacán

10:00 horas

Centro Nacional de las Artes (CENART).

Motivo:

Jornada artística y de solidaridad denominada “Sumud y Voces por Palestina” con conversatorios, documentales, presentaciones y actividades culturales.

Asistencia estimada: 80 personas.

Posibles afectaciones:

Avenida Río Churubusco.

Igualdad Animal México

Alcaldía: Miguel Hidalgo

10:00 horas

Hotel W México City, Polanco.

Motivo:

Manifestación para denunciar el incumplimiento de compromisos relacionados con el bienestar animal.

Aforo estimado: 15 personas.

Posibles afectaciones:

Campos Elíseos.

Colectiva “Minerva”

Alcaldía: Cuauhtémoc

11:00 horas

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales.

Motivo:

Exigir justicia para una víctima y una actuación con perspectiva de género.

Asistencia estimada: 20 personas.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano

Alcaldía: Miguel Hidalgo

11:00 horas

Embajada de Estados Unidos.

Motivo:

Protesta para exigir la liberación del presidente y la primera dama de Venezuela, así como expresar rechazo al bloqueo estadounidense.

Asistencia estimada: 60 personas.

Posibles afectaciones:

Presa Angostura.

Periférico.

Avenida Ejército Nacional.

Circuito Interior, en caso de desplazamientos.

Movilizaciones por la tarde

Colectivo Novísimxs de Poetas LGBTTTIQ+

Alcaldía: Cuauhtémoc

17:00 horas

Fondo de Cultura Económica.

Motivo:

Evento denominado “Poesía contra la Homofobia”.

Asistencia estimada: 20 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Alcaldía: Benito Juárez

Durante el día

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Motivo:

Instalación de mesas para la recolección de firmas en el marco de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.

Asistencia estimada: 30 personas.

Citas y plantones programados

Aunque no se contemplan marchas, también están previstas reuniones y posibles concentraciones frente a dependencias públicas.

Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina

11:00 horas

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda:

Impulsar acuerdos para fortalecer el campo, el financiamiento a pequeños productores y programas de vivienda.

Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C.

Durante el día

Secretaría de Gobernación.

Alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda:

Exigir justicia por agresiones contra defensoras de derechos humanos y activistas.

Alcaldías con mayor probabilidad de afectaciones

Cuauhtémoc Zona Centro. Colonia Juárez. Hipódromo Condesa. Paseo de la Reforma.

Miguel Hidalgo Polanco. Lomas de Sotelo.

Benito Juárez General Anaya. Portales.

Gustavo A. Madero Deportivo 18 de Marzo.

Coyoacán Río Churubusco.

Milpa Alta San Antonio Tecómitl.



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