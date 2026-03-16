Andamio se rompe y deja a trabajador atrapado en piso 39 de hotel de CDMX

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Bomberos realizan rescate en las alturas. Foto ilustrativa

Un trabajador quedó suspendido a la altura del piso 39 de un edificio mientras realizaba labores en un andamio en la Colonia Cuauhtémoc, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el trabajador quedó colgando de la estructura del andamio con riesgo de caer desde gran altura, situación que fue captada en video y difundida en redes sociales.

Bomberos realizan rescate vertical a gran altura

Tras el reporte de emergencia, bomberos especializados de las estaciones Central y Cuauhtémoc acudieron al lugar para realizar maniobras de rescate vertical.

Durante el operativo, los rescatistas aseguraron el andamio y descendieron hasta la zona donde se encontraba el trabajador, quien permanecía suspendido mientras era auxiliado por los equipos de emergencia.

El rescate requirió el uso de equipo especializado para trabajos en altura, debido al riesgo que representaba la situación al encontrarse cerca del piso 39 del inmueble.

Rescate concluye sin personas lesionadas

Después de varios minutos de maniobras, los bomberos lograron poner a salvo al trabajador, quien no presentó lesiones de gravedad tras el incidente.

Las autoridades informaron que la intervención fue exitosa y el servicio quedó concluido, luego de asegurar la zona y verificar que no existieran riesgos adicionales.

El operativo fue difundido mediante un video en redes sociales donde se observan las maniobras realizadas por los rescatistas para auxiliar al trabajador suspendido a gran altura.

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