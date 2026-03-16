Ratas ganan terreno en parques de la CDMX; basura favorece la plaga

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Ratas aumentan en parques de la CDMX. Foto: Cuartoscuro//Ilustrativa.

En varios parques de la Ciudad de México (CDMX), visitantes y vecinos han detectado un aumento de ratas, principalmente en zonas donde se acumula basura y restos de comida. Lugares como Paseo de la Reforma, el Parque de la Bombilla, la Alameda Tacubaya y el Parque de los Venados son algunos puntos donde ciudadanos reportan la presencia de estos roedores.

En algunos casos, quienes recorren estas áreas aseguran que es común verlas sobre todo durante la noche, cuando salen de sus madrigueras para buscar alimento entre los desperdicios.

Basura favorece aparición de ratas

En el Parque de la Bombilla, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, visitantes han observado ratas cerca de los basureros. Daniel Molina relató que vio una mientras estaba en el parque.

“Va al basurero y me imagino que tiene hijos, me imaginé la historia que está alimentando a sus ratoncitos”. Daniel Molina, sondeo parque la Bombilla

También dijo que fue la primera vez que notó la presencia de estos roedores en ese lugar, donde normalmente veía ardillas.

En la Alameda Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, vecinos aseguran que las ratas aparecen mañana, tarde y noche, especialmente en las jardineras donde hay basura.

Algunos visitantes mencionan que con el tiempo se han acostumbrado a su presencia.

“Todo el día salen”, relató un vecino.

“En las noches se ve más, da cosa que pases y de repente salen”, comentó otro visitante.

Parques con ratas en la CDMX

En la Alameda Tacubaya, los visitantes consideran que el principal problema es la basura que deja la gente en el parque.

Según los testimonios, cuando el lugar se limpia, el problema disminuye temporalmente, pero reaparece cuando vuelven a acumularse los desperdicios.

“De repente vienen, lo limpian bien bonito y otra vez todo sucio”. Ismael, sondeo, Alameda Tacubaya

Situaciones similares se reportan en el Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez, donde visitantes aseguran que hay nidos de ratas entre las plantas, ya que estos espacios ofrecen refugio y alimento.

Control de ratas en CDMX busca evitar enfermedades

En algunas zonas de la ciudad, las autoridades han realizado fumigaciones para reducir la presencia de roedores.

En el centro de Coyoacán, trabajadores y comerciantes aseguran que el problema disminuyó después de estas acciones sanitarias.

El control de ratas es una medida importante de salud pública, ya que estos animales pueden transmitir enfermedades a personas y mascotas si entran en contacto con basura o alimentos contaminados.

Por ello, especialistas señalan que mantener los parques limpios y evitar tirar comida es clave para reducir la presencia de estos roedores en espacios públicos.

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