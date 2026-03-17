Noticias de hoy 16 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 16 de marzo de 2026, hasta las 19: 00 horas:

Homicidios en marzo

Durante la segunda semana de marzo en México, se denunciaron 333 homicidios. El estado que lideró las cifras fue Guanajuato, con 38 delitos de este tipo.

Reconocen abusos

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América; aunque no se refirió directamente a México, es el primer monarca en funciones que reconoce el hecho.

Cae globo aerostático

Dos turistas extranjeros resultaron heridos, luego de que el globo aerostático en el que viajaban cayera en el municipio de Teotihuacán, Estado de México.

Cierre de estaciones

La estación San Antonio Abad, del Metro, estará cerrada del 17 de marzo hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación en la Línea 2. Además, la estación Zócalo también permanece cerrada.

Pago triple

Si trabajaste este lunes 16 de marzo, tu empleador debe pagarte un sueldo triple, pues es día de descanso obligatorio en México por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

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