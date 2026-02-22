Llega el cuerpo del Mencho a la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Raúl Gutiérrez

Fuertemente escoltado ha llegado el cadáver del Mencho a la CDMX como si fuera un cortejo entre armas y sirenas el último viaje del Mencho.

La ciudad se detuvo para mirar un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado

Vieron como escoltaba una ambulancia forense de la FGR, avanzando desde el Aeropuerto de la CDMX hacia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. No era un traslado cualquiera: dentro viajaba el cuerpo del hombre que por años fue sinónimo de poder y violencia, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Herido en la sierra de Tapalpa, su destino quedó sellado en el aire. Murió en el trayecto, y con él se apagó la voz del capo más buscado de México. Pero su caída no trajo calma: en las carreteras ardieron vehículos, en las ciudades se incendiaron negocios, y el miedo se extendió como humo que no conoce fronteras.

El convoy avanzaba como un cortejo fúnebre de Estado, custodiando no solo un cuerpo, sino el símbolo de una era marcada por sangre y fuego. La imagen era de temor y brutal: la muerte del líder criminal más poderoso de México convertida en espectáculo de seguridad, en ritual de cierre, en drama nacional.

El último protocolo: el cuerpo del Mencho en la FEMDO

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, llegó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) bajo un operativo de máxima seguridad. La escena, más allá de un procedimiento forense, simboliza el cierre de una era marcada por violencia y poder criminal.

Primero, la ambulancia forense entregó el cadáver bajo custodia de la Guardia Nacional y personal de la FGR, asegurando la recepción oficial. Después, se inició la autopsia y el dictamen médico-legal, con estudios que buscan confirmar la causa de muerte, documentar cada herida y dejar constancia en el expediente.

El cuerpo permanece bajo una estricta cadena de custodia, vigilado como evidencia en una investigación de delincuencia organizada. La identificación plena se realiza con huellas dactilares, registros biométricos y pruebas de ADN, certificando que se trata del líder del CJNG.

Finalmente, tras concluir los peritajes y trámites judiciales, el cadáver podrá ser entregado a sus familiares. Sin embargo, en casos de alto perfil como este, la entrega suele retrasarse por motivos de seguridad y de investigación.

El Mencho ya no está

Pero su sombra aún recorre las calles, en cada barricada quemada, en cada negocio reducido a cenizas, en cada mirada de intriga que se pregunta: ¿qué vendrá después de la caída del último gran capo?

Foto: DEA

