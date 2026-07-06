Anticipa tus traslados: estas son las protestas, plantones y actividades mundialistas en CDMX este 6 de julio
Para este lunes 6 de julio, se registrarán 29 protestas, plantones y actividades culturales y deportivas, relacionadas con el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX).
De forma específica, ocurrirán tres concentraciones, tres citas agendadas, nueve eventos de esparcimiento y 14 plantones, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 6 de julio, habrá protestas con baja afluencia en CDMX, toda vez que las principales concentraciones serán por el Mundial 2026.
Protestas en CDMX este 6 de julio
Familiares de Presos
- Hora: 10:00
- Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 44, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para personas privadas de la libertad en los estados de Hidalgo, Nayarit y Guerrero.
- Aforo: 30
Colectivo Tadeo
- Hora: 11:00
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan la revisión de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles.
- Aforo: 10
Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes
- Hora: 11:30
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán una jornada de atención médica humanitaria para brindar servicios de salud gratuitos y confidenciales, con apoyo de organizaciones civiles
- Aforo: 50
Citas agendadas
Colectiva “Minerva”
- Hora: Durante el día
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para una víctima y que las autoridades actúen con perspectiva de género.
- Aforo: 10
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
- Aforo: 30
Gran Consejo de la Anáhuac
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.
- Aforo: 40
Plantones
Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”
- Lugar: Secretaría de Gobernación, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan una audiencia con la titular de Gobernación para presentar una agenda de derechos.
- Fecha de inicio: 18 de junio de 2026
- Aforo: 40
Fundación Iris
- Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, alcaldía Álvaro Obregón
- Motivo: Solicitan información sobre el estado de sus denuncias.
- Fecha de inicio: 29 de junio de 2026
- Aforo: 18
Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11
- Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen avances al pliego petitorio entregado tras el desalojo del inmueble.
- Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2025
- Aforo: 10
Comunidad Politécnica
- Lugar: Instalaciones de Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Exigen respuesta al pliego petitorio del movimiento estudiantil del IPN.
- Fecha de inicio: 21 de mayo de 2026
- Aforo: 6
- Los demás plantones corresponden a organizaciones sociales, indígenas, laborales y ciudadanos que mantienen demandas relacionadas con vivienda, derechos laborales, justicia y atención gubernamental
Actividades de hoy por el Mundial 2026
FIFA Fan Festival
- Hora: 11:30
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 55,000
Festival Campo Marte 26
- Hora: 08:00
- Lugar: Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 10,000
Fiesta Patronal a Santo Tomás Apóstol
- Hora: 16:00
- Lugar: Pueblo de Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan
- Aforo: 10,000
Gigantes del Fútbol
- Hora: Durante el día
- Lugar: Corredor Paseo de la Reforma
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 5,000
México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”
- Hora: 10:00
- Lugar: Monumento a la Madre
- Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026
- Aforo: 5,000
Festivales Futboleros en la CDMX
- Hora: 10:00
- Lugar: Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco
- Motivo: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial de FIFA 2026.
Futlán, Tierra de Fútbol
- Hora: Durante el día
- Lugar: Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 1,500
Filmación del documental “Zócalo, el Corazón de México”
- Hora: 05:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026
- Aforo: 100
Corredores Turísticos
- Hora: 06:00
- Lugar: Diversos puntos de la Ciudad de México, entre ellos Zócalo, Paseo de la Reforma, Bellas Artes, Garibaldi, Coyoacán, Tlalpan, Polanco y Xochimilco
Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 6 de julio en CDMX.
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