Anticipa tus traslados: estas son las protestas, plantones y actividades mundialistas en CDMX este 6 de julio

| 07:15 | Bryan Rivera González | UnoTV
Anticipa tus traslados: estas son las protestas y actividades mundialistas en CDMX este lunes 6 de julio
La mayoría de las concentraciones son del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro.

Para este lunes 6 de julio, se registrarán 29 protestas, plantones y actividades culturales y deportivas, relacionadas con el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

De forma específica, ocurrirán tres concentraciones, tres citas agendadas, nueve eventos de esparcimiento y 14 plantones, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 6 de julio, habrá protestas con baja afluencia en CDMX, toda vez que las principales concentraciones serán por el Mundial 2026.

Protestas en CDMX este 6 de julio

Familiares de Presos

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 44, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen justicia para personas privadas de la libertad en los estados de Hidalgo, Nayarit y Guerrero.
  • Aforo: 30

Colectivo Tadeo

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Solicitan la revisión de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles.
  • Aforo: 10

Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes

  • Hora: 11:30
  • Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Realizarán una jornada de atención médica humanitaria para brindar servicios de salud gratuitos y confidenciales, con apoyo de organizaciones civiles
  • Aforo: 50

Citas agendadas

Colectiva “Minerva”

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen justicia para una víctima y que las autoridades actúen con perspectiva de género.
  • Aforo: 10

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez
  • Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
  • Aforo: 30

Gran Consejo de la Anáhuac

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.
  • Aforo: 40

Plantones

Colectivo “LLECA Escuchando la Calle”

  • Lugar: Secretaría de Gobernación, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Solicitan una audiencia con la titular de Gobernación para presentar una agenda de derechos.
  • Fecha de inicio: 18 de junio de 2026
  • Aforo: 40

Fundación Iris

  • Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, alcaldía Álvaro Obregón
  • Motivo: Solicitan información sobre el estado de sus denuncias.
  • Fecha de inicio: 29 de junio de 2026
  • Aforo: 18

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11

  • Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen avances al pliego petitorio entregado tras el desalojo del inmueble.
  • Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2025
  • Aforo: 10

Comunidad Politécnica

  • Lugar: Instalaciones de Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Exigen respuesta al pliego petitorio del movimiento estudiantil del IPN.
  • Fecha de inicio: 21 de mayo de 2026
  • Aforo: 6
  • Los demás plantones corresponden a organizaciones sociales, indígenas, laborales y ciudadanos que mantienen demandas relacionadas con vivienda, derechos laborales, justicia y atención gubernamental

Actividades de hoy por el Mundial 2026

FIFA Fan Festival

  • Hora: 11:30
  • Lugar: Zócalo capitalino
  • Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
  • Aforo: 55,000

Festival Campo Marte 26

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio de 2026
  • Aforo: 10,000

Fiesta Patronal a Santo Tomás Apóstol

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Pueblo de Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan
  • Aforo: 10,000

Gigantes del Fútbol

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Corredor Paseo de la Reforma
  • Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
  • Aforo: 5,000

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Monumento a la Madre
  • Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026
  • Aforo: 5,000

Festivales Futboleros en la CDMX

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco
  • Motivo: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial de FIFA 2026.

Futlán, Tierra de Fútbol

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio de 2026
  • Aforo: 1,500

Filmación del documental “Zócalo, el Corazón de México”

  • Hora: 05:00
  • Lugar: Zócalo capitalino
  • Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026
  • Aforo: 100

Corredores Turísticos

  • Hora: 06:00
  • Lugar: Diversos puntos de la Ciudad de México, entre ellos Zócalo, Paseo de la Reforma, Bellas Artes, Garibaldi, Coyoacán, Tlalpan, Polanco y Xochimilco

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 6 de julio en CDMX.

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