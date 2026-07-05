Sheinbaum entrega lasprimeras 32 Viviendas para el Bienestar en Morelia

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Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Morelia, Michoacán, la entrega de 32 Viviendas para el Bienestar, como parte del programa nacional con el que su administración prevé construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

Durante el evento, destacó que el objetivo del programa es facilitar el acceso a una vivienda propia para familias que anteriormente enfrentaban dificultades para obtener un crédito o cumplir con los requisitos establecidos.

“Tener una casa propia es un sueño. Muchos trabajan toda la vida y no tienen esa posibilidad; ahora lo que estamos haciendo es brindar la oportunidad de tener una vivienda propia y poder pagarla de acuerdo con los ingresos que tengamos”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Asimismo, la mandataria federal afirmó que el concepto de “bienestar” define a la Cuarta Transformación y señaló que esta política se refleja en acciones como el incremento del 154 por ciento al salario mínimo, la creación de 12 mil nuevas camas hospitalarias y el programa de construcción de viviendas.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que en Michoacán se llevarán a cabo 82 mil acciones de vivienda, de las cuales 50 mil estarán a cargo del Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 12 mil del Fovissste.

Además, anunció la entrega de 307 escrituras por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) para brindar certeza jurídica a las familias beneficiarias.

Mientras que el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que la meta del instituto en Michoacán aumentó de 19 mil a 50 mil viviendas, con una inversión estimada de 31 mil millones de pesos. Detalló que las 32 viviendas entregadas forman parte del desarrollo habitacional “Infonavit Camponubes”, que contempla un total de mil 248 casas.

Añadió que en la entidad se han reestructurado 97 mil 220 créditos considerados impagables, como parte del programa nacional que ha regularizado más de 4.8 millones de financiamientos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció la visita de la presidenta y destacó el impulso que representa el programa para ampliar el acceso a la vivienda en el estado.

En representación de las familias beneficiadas, Bryan Alejandro Solís Mena agradeció la entrega de su vivienda e invitó a otras personas a aprovechar las oportunidades que ofrece el programa federal para acceder a un patrimonio.

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