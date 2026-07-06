VIDEO: Fuerte rayo cae cerca del Estadio CDMX antes del partido México vs Inglaterra

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Un rayo cayó cerca del Estadio Ciudad de México. FOTO: Getty

Un fuerte rayo cayó este domingo en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se disputará el partido entre México e Inglaterra del Mundial.

El momento fue captado por cámaras del C5 de la Ciudad de México, en medio de las tormentas eléctricas que afectan a la capital.

⚡🌩️ 📹 Cámaras del @C5_CDMX captaron el momento en que un rayo cayó en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.



⚠️ Ante la presencia de tormentas eléctricas, autoridades recomiendan evitar permanecer en espacios abiertos y resguardarse en un lugar seguro. pic.twitter.com/t93YH0epIm — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 5, 2026

La descarga eléctrica ocurrió mientras miles de aficionados se dirigían al estadio y las autoridades mantenían vigilancia por las condiciones meteorológicas.

Rayo cae cerca del Estadio Ciudad de México

Las cámaras del C5 CDMX registraron el instante en que el rayo impactó en las inmediaciones del inmueble, iluminando el cielo durante varios segundos.

Ante las lluvias y la actividad eléctrica, se recomienda a la población:

Evitar espacios abiertos durante tormentas eléctricas.

durante tormentas eléctricas. No refugiarse bajo árboles .

. Alejarse de postes, estructuras metálicas y cuerpos de agua.

Buscar resguardo dentro de un edificio o vehículo.

México vs Inglaterra se retrasa por las lluvias

Las condiciones meteorológicas también provocaron un cambio en el horario del partido entre México e Inglaterra.

La Selección Nacional confirmó a través de su cuenta oficial en X que el encuentro comenzará a las 19:00 horas, debido a las fuertes lluvias registradas en la capital.

El duelo corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y definirá el pase del Tri a la siguiente ronda.

Mientras tanto, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia se reportó una importante concentración de aficionados, quienes permanecen a la espera del partido pese a las condiciones del clima.

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