Goles de la Selección Mexicana vuelven a estremecer la tierra, según sismógrafos
México perdió ante Inglaterra, terminando su participación en el Mundial 2026, pero los dos goles que anotó la Selección Mexicana estremecieron la tierra en la Ciudad de México, siendo registrados por los sismógrafos, al igual que la expulsión del inglés Jarell Quansah.
Situación similar ocurrió el martes pasado en el encuentro con Ecuador, donde los dos tantos de los mexicanos tuvieron efectos similares a un sismo.
¿Los goles causaron sismos en CDMX?
Este domingo, sismógrafos como la estación R193E, instalada a 630 metros del Estadio Ciudad de México, registraron vibraciones en la tierra similares a las producidas por un temblor, aunque en esta ocasión fueron a causa de los goles mexicanos, así como los ingleses.
De acuerdo con la cuenta de X, @Sismoalertamex, hay registros de la anotación del naturalizado mexicano Julián Quiñones, al minuto 42 del partido, así como del tanto de Raúl Jiménez en el minuto 69.
Mientras que el primer gol, el de las 19:42 horas, también fue percibido en Milpa Alta, específicamente en la estación Tecoxpa del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
De igual forma, aunque en menor medida, los aparatos reportaron movimiento a los minutos 36 y 38 durante las anotaciones de Jude Bellingham, por parte de los aficionados de Inglaterra presentes en el estadio.
Sin embargo, mientras de los goles es de esperarse una celebración eufórica, la señal en los sismógrafos también se amplificó y se mantuvo durante un rato cuando se anunció la tarjeta roja para Jarell Quansah.
Toda vez que, aunque estos eventos generaron la suficiente vibración en el suelo de la CDMX para ser registrados, no se trata de sismos, ya que el golpe seco y colectivo de los aficionados únicamente genera ondas superficiales cortas, sin mayor impacto bajo tierra.
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