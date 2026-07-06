Goles de la Selección Mexicana vuelven a estremecer la tierra, según sismógrafos

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Foto: Cuartoscuro

México perdió ante Inglaterra, terminando su participación en el Mundial 2026, pero los dos goles que anotó la Selección Mexicana estremecieron la tierra en la Ciudad de México, siendo registrados por los sismógrafos, al igual que la expulsión del inglés Jarell Quansah.

Situación similar ocurrió el martes pasado en el encuentro con Ecuador, donde los dos tantos de los mexicanos tuvieron efectos similares a un sismo.

🥅⚽️| ¡GOL DETECTADO POR SISMÓGRAFOS EN CDMX! | 42" QUIÑONES



Las estaciones detectan la vibración rápida de personas saltando a la vez cerca de ellas. No es un sismo real, sino un golpe seco y colectivo contra el suelo que genera ondas superficiales cortas.



Estación sísmica… pic.twitter.com/adXPxs5HtK — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) July 6, 2026

¿Los goles causaron sismos en CDMX?

Este domingo, sismógrafos como la estación R193E, instalada a 630 metros del Estadio Ciudad de México, registraron vibraciones en la tierra similares a las producidas por un temblor, aunque en esta ocasión fueron a causa de los goles mexicanos, así como los ingleses.

De acuerdo con la cuenta de X, @Sismoalertamex, hay registros de la anotación del naturalizado mexicano Julián Quiñones, al minuto 42 del partido, así como del tanto de Raúl Jiménez en el minuto 69.

🥅⚽️| ¡GOL DETECTADO POR SISMÓGRAFOS EN CDMX! | 69" JIMENEZ



Las estaciones detectan la vibración rápida de personas saltando a la vez cerca de ellas. No es un sismo real, sino un golpe seco y colectivo contra el suelo que genera ondas superficiales cortas.



Estación sísmica… pic.twitter.com/AgYdfXa2Xp — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) July 6, 2026

Mientras que el primer gol, el de las 19:42 horas, también fue percibido en Milpa Alta, específicamente en la estación Tecoxpa del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De igual forma, aunque en menor medida, los aparatos reportaron movimiento a los minutos 36 y 38 durante las anotaciones de Jude Bellingham, por parte de los aficionados de Inglaterra presentes en el estadio.

⚽️| 𝗘𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗧𝗔 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗬 𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗜𝗦𝗠𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗧𝗘𝗖𝗧𝗔𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗟𝗢 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗡 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗭𝗧𝗘𝗖𝗔



Incluso, nótese cómo la euforia sube tal que la amplitud de la señal sube y se mantiene más de lo que… pic.twitter.com/7VAkH1d6tk — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) July 6, 2026

Sin embargo, mientras de los goles es de esperarse una celebración eufórica, la señal en los sismógrafos también se amplificó y se mantuvo durante un rato cuando se anunció la tarjeta roja para Jarell Quansah.

Toda vez que, aunque estos eventos generaron la suficiente vibración en el suelo de la CDMX para ser registrados, no se trata de sismos, ya que el golpe seco y colectivo de los aficionados únicamente genera ondas superficiales cortas, sin mayor impacto bajo tierra.

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