Antorchistas marcharán en CDMX este miércoles 22 de julio; checa las protestas y actividades
Un total de 32 protestas y actividades se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 22 de julio. Destaca una marcha de antorchistas.
En lo específico, habrá una marcha; ocho concentraciones; cuatro citas agendadas; nueve rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Una marcha de antorchistas figura entre las principales protestas y actividades en CDMX para este 22 de julio.
Protestas y actividades en CDMX este 22 de julio
Colectiva “Las Tonatzin”
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Hospital San Ángel Inn Chapultepec, en la alcaldía Cuauhtémoc.
- Destino: Por definir.
- Motivo: Exigen justicia para una víctima de presunta negligencia médica que le ocasionó ceguera y otros daños neurológicos.
- Aforo: 30 personas.
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico.
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 120 personas.
Movimiento Antorchista
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Periódico El Universal y Televisión Azteca Internacional.
- Motivo: Solicitan hacer pública su denuncia para exigir atención a demandas de infraestructura y servicios públicos en municipios del Estado de México.
- Aforo: 250 personas.
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C.
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Local de la organización, en Venustiano Carranza.
- Motivo: XXIX Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
- Aforo: 50 personas.
Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Embajada de Estados Unidos.
- Motivo: Exigen la liberación del expresidente de Venezuela y el cese del bloqueo económico contra ese país.
- Aforo: 60 personas.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.
- Aforo: 30 personas.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
- Motivo: Acompañarán una audiencia para solicitar la revisión de un caso de presunto abuso sexual y denunciar irregularidades en el proceso.
- Aforo: 15 personas.
Asamblea por el Común y Contra la Guerra
- Hora: 17:30 horas.
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Motivo: Organizar acciones contra el capitalismo, el sionismo, el despojo y el neoliberalismo.
- Aforo: 40 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
- Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Citas programadas para hoy
Asamblea de Barrios
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Vivienda.
- Motivo: Solicitan su incorporación a programas de vivienda.
- Aforo: 35 personas.
Resistencia Civil Pacífica Nacional
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Motivo: Denuncian presuntos abusos de elementos de la SSC.
- Aforo: 25 personas.
- Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Municipio de Chimalhuacán
- Hora: 13:00 horas.
- Lugar: Semarnat.
- Motivo: Solicitan frenar un proyecto habitacional en la zona conocida como “El Moño”.
- Aforo: 25 personas.
Fundación Iris
- Hora: 17:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Vivienda.
- Motivo: Solicitan su incorporación a programas de vivienda.
- Aforo: 20 personas.
Rodadas ciclistas
- People for Bikes “Roma” – 06:50 horas, con destino a Chapultepec y Parque Aztlán.
- Pedal & Taco – 19:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.
- Libertad en Bici – 20:15 horas, destino por definir.
- Lobikers – 20:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.
- Azcapobike y Bucaneros – 20:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.
- Team Taquitos – 20:45 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.
- 4.º Aniversario Delicados Crew – 21:00 horas, recorrido por calles de Gustavo A. Madero.
- Roma Cycling – 21:00 horas, rumbo a Fuentes Brotantes.
- Buena Vibra – 21:00 horas, destino por definir.
Actividades culturales y artísticas con mayor afluencia
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.
- XLIII Congreso Nacional de Pediatría – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 08:00 horas. (
- Latin American Coatings Show 2026 – Centro Banamex, desde las 11:00 horas.
- Disney On Ice – Auditorio Nacional, a las 18:00 horas.
- El Rey León – Teatro Telcel, a las 20:00 horas.
- Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas.
Actividades religiosas para hoy
- Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena 2026 – Pueblo de Magdalena Petlacalco, en diversos horarios.
- Festividades del Señor de la Misericordia – Rectoría de Santa Úrsula, en diversos horarios.
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 22 de julio.
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