Antorchistas marcharán en CDMX este miércoles 22 de julio; checa las protestas y actividades

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Se espera la concentración de 250 antorchistas. Foto: Cuartoscuro.

Un total de 32 protestas y actividades se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 22 de julio. Destaca una marcha de antorchistas.

En lo específico, habrá una marcha; ocho concentraciones; cuatro citas agendadas; nueve rodadas ciclistas y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una marcha de antorchistas figura entre las principales protestas y actividades en CDMX para este 22 de julio.

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Protestas y actividades en CDMX este 22 de julio

Colectiva “Las Tonatzin”

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Hospital San Ángel Inn Chapultepec, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hospital San Ángel Inn Chapultepec, en la alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Por definir.

Por definir. Motivo: Exigen justicia para una víctima de presunta negligencia médica que le ocasionó ceguera y otros daños neurológicos.

Exigen justicia para una víctima de presunta negligencia médica que le ocasionó ceguera y otros daños neurológicos. Aforo: 30 personas.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico. Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 120 personas.

Movimiento Antorchista

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Periódico El Universal y Televisión Azteca Internacional.

Periódico El Universal y Televisión Azteca Internacional. Motivo: Solicitan hacer pública su denuncia para exigir atención a demandas de infraestructura y servicios públicos en municipios del Estado de México.

Solicitan hacer pública su denuncia para exigir atención a demandas de infraestructura y servicios públicos en municipios del Estado de México. Aforo: 250 personas.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C.

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Local de la organización, en Venustiano Carranza.

Local de la organización, en Venustiano Carranza. Motivo: XXIX Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

XXIX Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Aforo: 50 personas.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Embajada de Estados Unidos.

Embajada de Estados Unidos. Motivo: Exigen la liberación del expresidente de Venezuela y el cese del bloqueo económico contra ese país.

Exigen la liberación del expresidente de Venezuela y el cese del bloqueo económico contra ese país. Aforo: 60 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos. Aforo: 30 personas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Motivo: Acompañarán una audiencia para solicitar la revisión de un caso de presunto abuso sexual y denunciar irregularidades en el proceso.

Acompañarán una audiencia para solicitar la revisión de un caso de presunto abuso sexual y denunciar irregularidades en el proceso. Aforo: 15 personas.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Motivo: Organizar acciones contra el capitalismo, el sionismo, el despojo y el neoliberalismo.

Organizar acciones contra el capitalismo, el sionismo, el despojo y el neoliberalismo. Aforo: 40 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Motivo: Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Citas programadas para hoy

Asamblea de Barrios

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda.

Secretaría de Vivienda. Motivo: Solicitan su incorporación a programas de vivienda.

Solicitan su incorporación a programas de vivienda. Aforo: 35 personas.

Resistencia Civil Pacífica Nacional

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno. Motivo: Denuncian presuntos abusos de elementos de la SSC.

Denuncian presuntos abusos de elementos de la SSC. Aforo: 25 personas.

25 personas. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Municipio de Chimalhuacán

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Semarnat.

Semarnat. Motivo: Solicitan frenar un proyecto habitacional en la zona conocida como “El Moño”.

Solicitan frenar un proyecto habitacional en la zona conocida como “El Moño”. Aforo: 25 personas.

Fundación Iris

Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda.

Secretaría de Vivienda. Motivo: Solicitan su incorporación a programas de vivienda.

Solicitan su incorporación a programas de vivienda. Aforo: 20 personas.

Rodadas ciclistas

People for Bikes “Roma” – 06:50 horas, con destino a Chapultepec y Parque Aztlán.

– 06:50 horas, con destino a Chapultepec y Parque Aztlán. Pedal & Taco – 19:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.

– 19:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco. Libertad en Bici – 20:15 horas, destino por definir.

– 20:15 horas, destino por definir. Lobikers – 20:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.

– 20:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco. Azcapobike y Bucaneros – 20:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.

– 20:30 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco. Team Taquitos – 20:45 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco.

– 20:45 horas, rumbo a las Letras de Tlatelolco. 4.º Aniversario Delicados Crew – 21:00 horas, recorrido por calles de Gustavo A. Madero.

– 21:00 horas, recorrido por calles de Gustavo A. Madero. Roma Cycling – 21:00 horas, rumbo a Fuentes Brotantes.

– 21:00 horas, rumbo a Fuentes Brotantes. Buena Vibra – 21:00 horas, destino por definir.

Actividades culturales y artísticas con mayor afluencia

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas .

– Monumento a la Madre, desde las . XLIII Congreso Nacional de Pediatría – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las 08:00 horas . (

– Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), desde las . ( Latin American Coatings Show 2026 – Centro Banamex, desde las 11:00 horas.

Disney On Ice – Auditorio Nacional, a las 18:00 horas .

– Auditorio Nacional, a las . El Rey León – Teatro Telcel, a las 20:00 horas .

– Teatro Telcel, a las . Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas.

Actividades religiosas para hoy

Fiesta Patronal en honor a Santa María Magdalena 2026 – Pueblo de Magdalena Petlacalco, en diversos horarios .

– Pueblo de Magdalena Petlacalco, en . Festividades del Señor de la Misericordia – Rectoría de Santa Úrsula, en diversos horarios.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 22 de julio.

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