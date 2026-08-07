RTP estrena dos nuevas rutas en Topilejo que conectan con Línea 1 del Metrobús; conoce recorridos

GENERANDO AUDIO...

Amplían cobertura del RTP en la CDMXFoto: Cuartoscuro

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México (CDMX) puso en marcha una prueba piloto con dos nuevas rutas locales en San Miguel Topilejo que conectan con la Línea 1 del Metrobús, esto con la intención de mejorar la movilidad de los habitantes de la zona.

RTP estrena dos nuevas rutas que conectan con la Línea 1 del Metrobús

Desde el pasado 3 de agosto arrancó la prueba piloto del RTP con dos nuevas rutas que conectan con la Línea 1 del Metrobús (El Caminero – Indios Verdes). Esta prueba estará disponible durante 60 días y se estima que cada ruta beneficiará diariamente a mil 700 personas.

La primera ruta conecta San Miguel Topilejo con la estación La Joya del Metrobús, en ambos sentidos. Tiene 32 paradas y se estima que el tiempo de traslado es de 45 minutos.

La segunda va del Auditorio Ejidal hacia la estación La Joya de la Línea 1, igualmente en ambos sentidos. Cuenta con 22 ascensos y el recorrido tiene una duración aproximada de 25 minutos.

El precio de la tarifa es de 4 pesos y hay servicio gratuito para los niños menores de 5 años, personas con discapacidad y adultos mayores.

Puntas de ascenso y descenso de las nuevas rutas del RTP

Topilejo – La Joya

Rutas del RTP. Foto: X @RTP_CiudadDeMex

Auditorio Ejidal – La Joya

Rutas del RTP. Foto: X @RTP_CiudadDeMex

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.