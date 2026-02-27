Apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa; cambian montos y rango de edad este 2026.

GENERANDO AUDIO...

La alcaldía entregará 4 mil pesos anuales. Foto: Cuartoscuro.

El apoyo a jefas del hogar de Iztapalapa de Ciudad de México (CDMX) tendrá varios cambios para este 2026, como la duplicación del monto, un cambio en el rango de edad y la posibilidad de que nuevamente reciban esta ayuda las beneficiarias del 2025.

“Iztapa’ las Jefas” busca reducir las desigualdades estructurales y la pobreza, así como proteger la alimentación de las mujeres al frente de un hogar.

Para este 2026, el apoyo a las jefas del hogar en Iztapalapa contempla varios cambios importantes en comparación con el 2025.

Beneficiarias recibirán más apoyo

Durante este 2026, la alcaldía de Iztapalapa duplicará el apoyo a jefas del hogar, pasando de 2 mil pesos a 4 mil pesos anuales.

La administración entregará los 4 mil pesos de este apoyo a través de cuatro ministraciones, cada una de mil pesos, según las reglas de operación.

Cambio en rango de edad

De igual manera, se recorrió en un año el rango de edad de las aspirantes al programa “Iztapa’ las Jefas”. Para este 2026, el apoyo está dirigido a jefas del hogar de 34 a 57 años que viven en Iztapalapa. Durante el año pasado, era para mujeres de 35 a 56 años.

Además, la alcaldía redujo la cobertura. Este año, solo entregarán 100 mil apoyos, mientras que, en 2025, brindaron 200 mil. Lo anterior muestra que se duplicó el apoyo, a costa de disminuir la cantidad de beneficiarias.

Jefas del hogar en Iztapalapa podrán repetir el apoyo este 2026

Este 2026, se permitirá a las jefas del hogar que recibieron el apoyo hace un año volver a inscribirse en el programa en Iztapalapa.

La convocatoria y reglas de operación establecen la modalidad de “continuidad”. Permite que se inscriban de nuevo las beneficiarias del 2025, sin la necesidad de entregar su documentación otra vez.

Requisitos para el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa 2026

Vivir en condición de vulnerabilidad social y pobreza

No trabajar en la alcaldía u otra dependencia del Gobierno de CDMX

No recibir otro programa social de Iztapalapa

Documentos para nueva incorporación

INE vigente con domicilio en Iztapalapa (original y copia)

Comprobante de domicilio (menor a 3 meses)

CURP (si no está en el INE o hay inconsistencias)

Formato de solicitud de registro

Registro conforme a primera letra de apellido

A, B: 22 de febrero

C: 23 de febrero

D, E, F: 24 de febrero

G: 25 de febrero

H, I, J, K: 26 de febrero

L: 27 de febrero

M: 28 de febrero

N, Ñ, O: 1 de marzo

P, Q: 2 de marzo

R: 3 de marzo

S: 4 de marzo

T, U: 5 de marzo

V, W, X, Y, Z: 6 de marzo

Rezagadas o incidencias: 7 y 8 de marzo

Paso a paso para obtener el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa 2026

Acudir a una de las Direcciones Territoriales cercanas a tu domicilio, en un horario de 09:00 a 15:00 horas Llenar la solicitud entregada por el personal de la alcaldía Entregar solicitud y documentos Esperar a que la alcaldía publique los resultados de la convocatoria

Las Reglas de Operación no señalan una fecha definitiva para informar los resultados. Sobre esto, el gobierno de Iztapalapa solo resalta que informarán a través de los estrados de la alcaldía, en su página oficial u otros medios institucionales.

Cabe resaltar que, durante el 2025, la alcaldía difundió los resultados del programa en abril. Durante ese mes realizaron el primer pago.

