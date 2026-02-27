Marcha contra la gentrificación encabeza las movilizaciones en CDMX este 27 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 27 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 27 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Frente Antigentrificación.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, ocho concentraciones, cuatro citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marcha del Frente Antigentrificación CDMX

Hora: 11:00

11:00 Punto de partida: Estación Chilpancingo (Línea 9 del Metro), alcaldía Cuauhtémoc

Estación Chilpancingo (Línea 9 del Metro), alcaldía Cuauhtémoc Destino: Secretaría de Turismo (Av. Nuevo León 56, colonia Hipódromo)

Secretaría de Turismo (Av. Nuevo León 56, colonia Hipódromo) Demanda: Rechazo a la “turistificación” de la ciudad en el contexto del Mundial 2026; señalan alza de rentas, desplazamiento de residentes y transformación del comercio local.

Rechazo a la “turistificación” de la ciudad en el contexto del Mundial 2026; señalan alza de rentas, desplazamiento de residentes y transformación del comercio local. Aforo estimado: 500 personas

Posibles afectaciones viales:

Avenida Insurgentes Sur, Baja California, Nuevo León, zona Hipódromo-Condesa y alrededores de Metro Chilpancingo.

Concentraciones y plantones relevantes

Frente Amplio de Familias Buscadoras “Luciérnagas”

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9), alcaldía Cuauhtémoc

Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9), alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Traslado para brigada de búsqueda en zona del Ajusco (Tlalpan).

Traslado para brigada de búsqueda en zona del Ajusco (Tlalpan). Aforo: 60 personas

Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Blvd. Nuevo León Puente y Chiapas Norte, colonia Santa Martha, Milpa Alta

Blvd. Nuevo León Puente y Chiapas Norte, colonia Santa Martha, Milpa Alta Motivo: Jornada de expresión comunitaria.

Jornada de expresión comunitaria. Aforo: 30 personas

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Procuraduría Fiscal de la Federación, Av. Insurgentes Sur 795, colonia Nápoles (Benito Juárez)

Procuraduría Fiscal de la Federación, Av. Insurgentes Sur 795, colonia Nápoles (Benito Juárez) Demanda: Reforma fiscal progresiva y garantías en pensiones.

Reforma fiscal progresiva y garantías en pensiones. Aforo: 1,000 personas

Posibles afectaciones:

Insurgentes Sur, Viaducto, colonia Nápoles y alrededores del WTC.

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México (Iztacalco)

Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México (Iztacalco) Motivo: Mesa informativa sobre reducción de riesgos y uso responsable del espacio público.

Mesa informativa sobre reducción de riesgos y uso responsable del espacio público. Aforo: 30 personas

Músicos y Artistas por Palestina

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, colonia Irrigación (Miguel Hidalgo)

Inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, colonia Irrigación (Miguel Hidalgo) Motivo: Actividad político-cultural en solidaridad internacional.

Actividad político-cultural en solidaridad internacional. Aforo: 50 personas

Posibles afectaciones:

Avenida Legaria, Marina Nacional y Ejército Nacional.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Restaurante “Mafalda”, Miguel Hidalgo 10, colonia San Lucas (Coyoacán)

Restaurante “Mafalda”, Miguel Hidalgo 10, colonia San Lucas (Coyoacán) Aforo: 50 personas

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Tribunal Laboral (Fray Servando Teresa de Mier 32, Centro Histórico)

Tribunal Laboral (Fray Servando Teresa de Mier 32, Centro Histórico) Motivo: Audiencia por revisión salarial.

Audiencia por revisión salarial. Aforo: 20 personas

Posibles afectaciones:

Eje Central, Fray Servando, Izazaga y calles del Centro.

Clan Mariposas Negras

Hora: 17:30

17:30 Lugar: Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán 389 (Benito Juárez)

Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán 389 (Benito Juárez) Evento: Actividad conmemorativa y cultural.

Actividad conmemorativa y cultural. Aforo: 60 personas

Citas agendadas ante dependencias

Se prevén reuniones y posibles manifestaciones frente a oficinas públicas:

ISSSTE (Iztapalapa, 10:00) – Solicitudes administrativas.

– Solicitudes administrativas. Secretaría de Gobierno (Centro Histórico, 12:00) – Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac.

– Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac. Subsecretaría de Programas de Alcaldías (Cuauhtémoc, 12:00) – Artesanos mazahuas.

– Artesanos mazahuas. Secretaría de Movilidad (Roma Norte, 15:00) – Colectivo Cartonero CDMX.

– Colectivo Cartonero CDMX. Secretaría de Vivienda (Iztacalco) – Vecinos de colonia Zapotitla.

Estas actividades podrían generar bloqueos intermitentes o reducción de carriles.

