Duplican apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa; conoce las fechas de registro

| 13:48 | Bryan Rivera González | Uno TV
La alcaldía entregará 4 mil pesos anuales. Foto: Cuartoscuro.

El apoyo a mujeres jefas del hogar de Iztapalapa subió a 4 mil pesos anuales para este 2026, es decir, el doble del año pasado. El registro terminará el próximo 8 de marzo.  

“Iztapa’ las Jefas” busca reducir las desigualdades estructurales y la pobreza, así como proteger la alimentación de las jefas del hogar en situación vulnerable, de acuerdo con la convocatoria y las reglas de operación del programa de este 2026.

La alcaldía de Iztapalapa entrega un apoyo total de 4 mil pesos a lo largo de un año. Es el doble de lo entregado en 2025, cuando fue de una sola exhibición de 2 mil pesos.

Para este 2026, el pago se realizará en cuatro ministraciones de mil pesos cada una. La convocatoria y las reglas de operación no especifican si son pagos trimestrales.

¿A quiénes va dirigido este apoyo a mujeres en CDMX?

  • Jefas de hogar de 34 a 57 años
  • Residentes en Iztapalapa
  • En condición de vulnerabilidad social y pobreza

Documentos y requisitos para el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa

Requisitos

  • No trabajar en la alcaldía u otra dependencia del Gobierno de CDMX
  • No recibir otro programa social de Iztapalapa

Documentos para nueva incorporación

  • INE vigente con domicilio en Iztapalapa (original y copia)
  • Comprobante de domicilio (menor a 3 meses)
  • CURP (si no está en el INE o hay inconsistencias)
  • Formato de solicitud de registro

Registro conforme a primera letra de apellido

  • A, B: 22 de febrero
  • C: 23 de febrero
  • D, E, F: 24 de febrero
  • G: 25 de febrero
  • H, I, J, K: 26 de febrero
  • L: 27 de febrero
  • M: 28 de febrero
  • N, Ñ, O: 1 de marzo 
  • P, Q: 2 de marzo
  • R: 3 de marzo
  • S: 4 de marzo
  • T, U: 5 de marzo
  • V, W, X, Y, Z: 6 de marzo
  • Rezagadas o incidencias: 7 y 8 de marzo

Paso a paso para obtener el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa

  1. Acudir a una de las Direcciones Territoriales de Iztapalapa cercanas a tu domicilio el día que corresponde a la primera letra de tu apellido, en un horario de 09:00 a 15:00 horas
  2. Llenar la solicitud que te entregará el personal de la alcaldía
  3. Entregar solicitud y documentos
  4. Esperar a que la alcaldía publique los resultados de la convocatoria

Las Reglas de Operación no establecen una fecha determinada para dar a conocer los resultados de este apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa. 

Se precisa que las autoridades informarán quiénes accederán al programa en los estrados de la Alcaldía, en su página oficial o en otros medios institucionales.

Cabe destacar que, durante el 2025, la alcaldía difundió los resultados en abril, mismo mes en que realizaron el primer pago. Solo se entregará 100 mil apoyos a mujeres durante este año.

