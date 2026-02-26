Duplican apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa; conoce las fechas de registro
El apoyo a mujeres jefas del hogar de Iztapalapa subió a 4 mil pesos anuales para este 2026, es decir, el doble del año pasado. El registro terminará el próximo 8 de marzo.
“Iztapa’ las Jefas” busca reducir las desigualdades estructurales y la pobreza, así como proteger la alimentación de las jefas del hogar en situación vulnerable, de acuerdo con la convocatoria y las reglas de operación del programa de este 2026.
La alcaldía de Iztapalapa entrega un apoyo total de 4 mil pesos a lo largo de un año. Es el doble de lo entregado en 2025, cuando fue de una sola exhibición de 2 mil pesos.
Para este 2026, el pago se realizará en cuatro ministraciones de mil pesos cada una. La convocatoria y las reglas de operación no especifican si son pagos trimestrales.
¿A quiénes va dirigido este apoyo a mujeres en CDMX?
- Jefas de hogar de 34 a 57 años
- Residentes en Iztapalapa
- En condición de vulnerabilidad social y pobreza
Documentos y requisitos para el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa
Requisitos
- No trabajar en la alcaldía u otra dependencia del Gobierno de CDMX
- No recibir otro programa social de Iztapalapa
Documentos para nueva incorporación
- INE vigente con domicilio en Iztapalapa (original y copia)
- Comprobante de domicilio (menor a 3 meses)
- CURP (si no está en el INE o hay inconsistencias)
- Formato de solicitud de registro
Registro conforme a primera letra de apellido
- A, B: 22 de febrero
- C: 23 de febrero
- D, E, F: 24 de febrero
- G: 25 de febrero
- H, I, J, K: 26 de febrero
- L: 27 de febrero
- M: 28 de febrero
- N, Ñ, O: 1 de marzo
- P, Q: 2 de marzo
- R: 3 de marzo
- S: 4 de marzo
- T, U: 5 de marzo
- V, W, X, Y, Z: 6 de marzo
- Rezagadas o incidencias: 7 y 8 de marzo
Paso a paso para obtener el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa
- Acudir a una de las Direcciones Territoriales de Iztapalapa cercanas a tu domicilio el día que corresponde a la primera letra de tu apellido, en un horario de 09:00 a 15:00 horas
- Llenar la solicitud que te entregará el personal de la alcaldía
- Entregar solicitud y documentos
- Esperar a que la alcaldía publique los resultados de la convocatoria
Las Reglas de Operación no establecen una fecha determinada para dar a conocer los resultados de este apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa.
Se precisa que las autoridades informarán quiénes accederán al programa en los estrados de la Alcaldía, en su página oficial o en otros medios institucionales.
Cabe destacar que, durante el 2025, la alcaldía difundió los resultados en abril, mismo mes en que realizaron el primer pago. Solo se entregará 100 mil apoyos a mujeres durante este año.
