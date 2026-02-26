Duplican apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa; conoce las fechas de registro

GENERANDO AUDIO...

La alcaldía entregará 4 mil pesos anuales. Foto: Cuartoscuro.

El apoyo a mujeres jefas del hogar de Iztapalapa subió a 4 mil pesos anuales para este 2026, es decir, el doble del año pasado. El registro terminará el próximo 8 de marzo.

“Iztapa’ las Jefas” busca reducir las desigualdades estructurales y la pobreza, así como proteger la alimentación de las jefas del hogar en situación vulnerable, de acuerdo con la convocatoria y las reglas de operación del programa de este 2026.

La alcaldía de Iztapalapa entrega un apoyo total de 4 mil pesos a lo largo de un año. Es el doble de lo entregado en 2025, cuando fue de una sola exhibición de 2 mil pesos.

Para este 2026, el pago se realizará en cuatro ministraciones de mil pesos cada una. La convocatoria y las reglas de operación no especifican si son pagos trimestrales.

¿A quiénes va dirigido este apoyo a mujeres en CDMX?

Jefas de hogar de 34 a 57 años

Residentes en Iztapalapa

En condición de vulnerabilidad social y pobreza

Documentos y requisitos para el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa

Requisitos

No trabajar en la alcaldía u otra dependencia del Gobierno de CDMX

No recibir otro programa social de Iztapalapa

Documentos para nueva incorporación

INE vigente con domicilio en Iztapalapa (original y copia)

Comprobante de domicilio (menor a 3 meses)

CURP (si no está en el INE o hay inconsistencias)

Formato de solicitud de registro

Registro conforme a primera letra de apellido

A, B: 22 de febrero

C: 23 de febrero

D, E, F: 24 de febrero

G: 25 de febrero

H, I, J, K: 26 de febrero

L: 27 de febrero

M: 28 de febrero

N, Ñ, O: 1 de marzo

P, Q: 2 de marzo

R: 3 de marzo

S: 4 de marzo

T, U: 5 de marzo

V, W, X, Y, Z: 6 de marzo

Rezagadas o incidencias: 7 y 8 de marzo

Paso a paso para obtener el apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa

Acudir a una de las Direcciones Territoriales de Iztapalapa cercanas a tu domicilio el día que corresponde a la primera letra de tu apellido, en un horario de 09:00 a 15:00 horas Llenar la solicitud que te entregará el personal de la alcaldía Entregar solicitud y documentos Esperar a que la alcaldía publique los resultados de la convocatoria

Las Reglas de Operación no establecen una fecha determinada para dar a conocer los resultados de este apoyo a jefas del hogar en Iztapalapa.

Se precisa que las autoridades informarán quiénes accederán al programa en los estrados de la Alcaldía, en su página oficial o en otros medios institucionales.

Cabe destacar que, durante el 2025, la alcaldía difundió los resultados en abril, mismo mes en que realizaron el primer pago. Solo se entregará 100 mil apoyos a mujeres durante este año.

