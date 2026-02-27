Caen de templete alumnos de la IBERO en plena foto de graduación; hay 10 lesionados: video

GENERANDO AUDIO...

Cae templete durante foto de graduación en Ibero. Foto: SGIRPC

Un grupo de alumnos de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, en Ciudad de México, resultó lesionado luego de que el templete donde se tomaban la foto de graduación colapsara de manera repentina. De acuerdo con los primeros reportes, al menos 10 estudiantes resultaron heridos.

El accidente ocurrió mientras estudiantes de Psicología, generación 2022–2026, esperaban la toma oficial de la fotografía.

El templete colapsó mientras afinaban detalles

En videos difundidos en redes sociales se observa a los alumnos acomodándose sobre la estructura metálica, mientras el equipo encargado de la fotografía revisa encuadres y posiciones.

Segundos después, y sin previo aviso, el templete se desploma con todos los estudiantes encima, generando gritos y confusión entre los presentes.

Las imágenes muestran cómo la estructura cede de forma súbita, provocando la caída colectiva de los jóvenes.

23 lesionados; varios fueron trasladados a hospitales

La emergencia fue atendida por personal de Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), cuya titular, Myriam Vilma Urzúa Venegas, acudió al campus ubicado en la avenida Vasco de Quiroga 880, en la alcaldía Álvaro Obregón, para supervisar la atención.

También participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja, SUUMA_CDMX y equipos de Protección Civil.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que de los 23 lesionados, varios tuvieron que ser trasladados a hospitales para su atención, mientras el resto presentó lesiones menores.

Detienen a proveedor del servicio de fotografía

Elementos de la Policía Auxiliar de la SSC CDMX realizaron la detención del proveedor del servicio de fotografía contratado para la toma de la imagen generacional.

El caso generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad del montaje utilizado para las fotografías de graduación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.