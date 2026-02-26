Hoy No Circula aplica para engomado azul este viernes 27 de febrero en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

El Hoy No Circula aplicará para los autos con holograma de color azu l y terminación de placa 9 o 0 durante el viernes 27 de febrero en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) las unidades de engomado azul no podrán recorrer las calles en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Hasta las 13:00 horas de este 19 de febrero no hay información pública sobre si habrá un doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex por contingencia ambiental el viernes.

Además, existen diversos vehículos que sí podrán transitar en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Vehículos que siempre circulan

Holograma 0 y 00

Eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Emergencias

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Cabe destacar que el Hoy No Circula aplica tanto en CDMX como en los municipios metropolitanos del Edomex. Es coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Por ello, se efectúa en estos 18 municipios conurbados de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Multas por circular en día restringido

CDMX: 2 mil 346 – 3 mil 519 pesos (20 a 30 UMAS)

Edomex: 2 mil 346 pesos (20 UMAS)

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si te trasladas por razones turísticas, puedes solicitar el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite manejar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá realizar el dueño del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

En conformidad con la normativa vigente en este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que incumplan el programa Hoy No Circula, sufrirán una sanción comprendida entre los 2 mil 262.8 pesos a los $3 mil 439.46 pesos, lo que significa un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) actualizada a 2025.

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no sigan las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que lo sustituya) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir sólo al pagar una multa. Los automóviles detenidos durante Contingencia Ambiental también deberán esperar a que concluya esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2025

Los coches deben ser verificados dos veces al año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha en función de la fecha de finalización de la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de este año es el siguiente:

Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) (engomado amarillo)

Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo (engomado rosa)

Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril (engomado rojo)

Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde)

Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul)

Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo)

Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa)

Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo)

Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde)

Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul)

