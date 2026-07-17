Aquí puedes consultar si fuiste aprobado para el Seguro de Desempleo en CDMX

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Foto: Cuartoscuro

Las personas que participaron en la Primera Convocatoria Ordinaria 2026 del programa Seguro de Desempleo de la Ciudad de México ya pueden consultar si su solicitud fue aprobada.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo informó que ya está disponible el listado de folios aprobados del Programa Social “Seguro de Desempleo” y del componente “Seguro de Desempleo del Bienestar”, correspondiente a la convocatoria realizada el 23 de junio de 2026.

⚠️ Ya puedes consultar los folios aprobados de la Primera Convocatoria Ordinaria 2026 del Programa Social “Seguro de Desempleo” y componente “Seguro de Desempleo del Bienestar”, realizada el 23 de junio de este año.



🔗 Consulta la lista aquí: https://t.co/8EmjY5Eytq



👉🏼 Si tu… pic.twitter.com/HMUmbUoC3T — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) July 17, 2026

¿Dónde consultar los folios aprobados del Seguro de Desempleo?

Las personas solicitantes pueden revisar si su folio aparece en el listado oficial publicado por la dependencia.

Consulta el documento oficial aquí: FOLIOS APROBADOS.

Si tu folio fue aprobado, la Secretaría de Trabajo indicó que debes revisar el correo electrónico con el que realizaste tu registro, ya que ahí recibirás las indicaciones para continuar con el proceso.

¿Quiénes pueden recibir el Seguro de Desempleo en CDMX?

De acuerdo con la información oficial, el programa está dirigido a personas:

Residentes de la Ciudad de México.

Con edades de 18 a 64 años con 9 meses al momento de presentar la solicitud.

al momento de presentar la solicitud. Que perdieron su empleo formal por causas ajenas a su voluntad, ya sea de manera temporal o definitiva.

por causas ajenas a su voluntad, ya sea de manera temporal o definitiva. Que hayan trabajado al menos seis meses para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México.

para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México. Que sean buscadoras activas de empleo.

La autoridad recordó que el Seguro de Desempleo solo puede otorgarse en dos ocasiones durante la vida laboral de cada persona.

El programa también contempla grupos prioritarios

La Secretaría explicó que el programa incorpora medidas para atender a grupos de atención prioritaria y grupos de atención emergente, como personas afectadas por situaciones extraordinarias que provocaron la pérdida de su empleo o una disminución involuntaria de sus ingresos.

Además, señaló que durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron 140 mil 317 personas desocupadas con experiencia laboral en la Ciudad de México, población considerada objetivo del programa.

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