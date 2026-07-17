Padres y personal del Hospital Psiquiátrico Juan Navarro encabezan protestas en CDMX este 17 de julio
Un total de 31 protestas y actividades ocurrirán en la Ciudad de México (CDMX) este viernes 17 de julio, entre las que destaca una marcha relacionada al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro en Tlalpan.
Específicamente, habrá una marcha; seis concentraciones; una cita agendada; dos rodadas ciclistas; una rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 17 de julio destaca una protesta de familiares y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, así como actividades relacionadas al Mundial 2026 en CDMX.
Protestas y actividades en CDMX este 17 de julio
Padres, madres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, alcaldía Tlalpan.
- Destino: Alcaldía Tlalpan.
- Motivo: Rechazan el proyecto que contempla reducir el área verde del hospital para construir un estacionamiento y un albergue; además exigen información oficial, diálogo y la suspensión definitiva del proyecto.
- Aforo: 100 personas.
Concentraciones
Brigada de Búsqueda “Armadillos del Ajusco”, Ciudad de México
- Hora: 06:30 horas.
- Lugar: Estación Chabacano del Metro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Se trasladarán para concluir una jornada de búsqueda de un joven desaparecido en San Miguel Ajusco en mayo de 2022.
- Aforo: 35 personas.
Movimiento Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 08:00 horas.
- Lugar: Dirección de Formación e Innovación Educativa del IPN, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Motivo: Segunda mesa de trabajo con autoridades del IPN para dar seguimiento a su pliego petitorio, que incluye demandas de democratización, transparencia y rendición de cuentas.
- Aforo: 100 personas.
Colectivo “República Pacheca”
- Hora: 15:00 horas.
- Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Jornada de consumo responsable de cannabis, difusión de derechos cannábicos y recolección de firmas ciudadanas.
- Aforo: 30 personas.
Sembrando Solidaridad Cuernavaca
- Hora: 15:00 horas.
- Lugar: Parque de la Bombilla, alcaldía Álvaro Obregón.
- Motivo: Recolección de firmas para solicitar que México rompa relaciones diplomáticas con el gobierno señalado como promotor de la guerra en Medio Oriente.
- Aforo: 30 personas.
Liberación Animal MX
- Hora: 15:30 horas.
- Lugar: Fiscalía General de la República, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen seguimiento a una denuncia presentada contra el conductor del programa Ventaneando por declaraciones sobre la presencia de perros en establecimientos pet friendly.
- Aforo: 80 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Citas agendada para hoy
Trabajadores de diferentes alcaldías
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan la asignación de un dígito sindical que los identifique oficialmente como integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
- Aforo: 30 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
Free Bikes
- Hora: 20:45 horas.
- Lugar: Parque Revolución (Clavelinas y Juan Sarabia s/n), colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.
- Destino: Estadio Ciudad de los Deportes.
- Aforo: 25 personas.
Introvertidos Bikes
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Calzada de Tlalpan No. 3515, colonia Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.
- Destino: Fuentes Brotantes, avenida de las Fuentes, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.
- Aforo: 25 personas.
Rodada en patines
Patinaje Urbano
- Hora: 20:45 horas.
- Lugar: Alameda Central.
- Destino: Skatepark Eduardo Molina, avenida Eduardo Molina s/n, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.
- Aforo: 25 personas.
Eventos relacionados con el Mundial 2026
- Festival Campo Marte 26 – Campo Marte, desde las 08:00 horas.
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.
- Festivales Futboleros en la CDMX – Diversas sedes de la ciudad, con transmisión de los partidos en pantallas gigantes.
- FIFA Fan Festival – Zócalo capitalino, a partir de las 11:30 horas.
- Play Passion – Hipódromo de las Américas, desde las 12:00 horas.
- Fan Fest Gustavo A. Madero – Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 15:00 horas.
- Futlán, Tierra de Futbol – Parque Aztlán.
- Gigantes del Futbol – Corredor Paseo de la Reforma.
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 17 de julio.
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