“No toleramos la violencia”: Park Life respalda a recepcionista golpeada por empresario en hotel de Santa Fe

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Park Life Properties informa acciones de apoyo Foto: Israel Martínez

Park Life Properties emitió un comunicado acerca de la agresión que recibió su recepcionista con lo que que activó sus protocolos internos, brindó acompañamiento a la colaboradora y dio seguimiento a las acciones legales correspondientes, además de anunciar una revisión de sus medidas de seguridad.

Park Life Properties brinda apoyo a colaboradora tras caso de violencia

Park Life Properties informó que estableció comunicación con la colaboradora desde que conoció el caso, con el propósito de acompañarla durante su recuperación, facilitar el acceso a atención médica y brindar el apoyo necesario durante el proceso.

La empresa también señaló que ha contribuido al seguimiento de las acciones legales relacionadas con el caso, sin precisar detalles sobre el procedimiento, debido a que las investigaciones continúan en curso.

Asimismo, indicó que las medidas implementadas responden a sus protocolos internos y buscan garantizar el acompañamiento de la trabajadora mientras avanzan las diligencias correspondientes.

🇲🇽 #Nacional | Tras el episodio de agresión registrado en el Park Life Paradox de Santa Fé, donde una recepcionista fue agredida por un huesped llegando a la agresión física pic.twitter.com/UApZVvCJib — El Mexicano (@ElMexicanOnline) July 16, 2026

Revisan protocolos internos y medidas de seguridad

Park Life Properties informó que adoptó medidas internas y administrativas, además de iniciar un proceso de revisión y fortalecimiento de sus protocolos de seguridad y de los servicios relacionados con la protección en sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado, estas acciones tienen como objetivo fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo dentro de los espacios donde opera la empresa.

La compañía no detalló cuáles serán las modificaciones específicas que se implementarán como parte de esta revisión.

Empresa mantendrá reserva sobre el caso

En la parte final del comunicado, Park Life Properties reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia y reafirmó su compromiso con la seguridad, la integridad y el bienestar de sus colaboradoras, colaboradores y de las personas que forman parte de su comunidad.

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