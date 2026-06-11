Árboles caídos, inundaciones y caos vial: el saldo de la tormenta en CDMX

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Foto: Uno TV

La lluvia que cayó sobre la Ciudad de México después del partido inaugural del Mundial 2026 dejó un saldo de árboles derribados, vehículos dañados, postes vencidos, inundaciones y severas afectaciones viales en distintos puntos de la capital y municipios vecinos del Estado de México.

Foto: Uno TV

Las afectaciones se concentraron principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, donde autoridades y cuerpos de emergencia desplegaron operativos para atender reportes derivados del aguacero.

Hola qué tal buen día, el la colonia Pensil tenemos 4 árboles caídos, por favor su ayuda muchas gracias.

4ta Lago Erne, Lago Naur, Lago Erne pic.twitter.com/6MVsQSXYTc — Elda Sarai (@3ldaSarai) June 11, 2026

Miguel Hidalgo reporta árboles caídos y vehículos afectados

La Alcaldía Miguel Hidalgo informó que brigadas de Protección Civil, Servicios Urbanos y Medio Ambiente trabajan en la atención de reportes por caída de árboles y labores de desazolve.

Nuestros equipos de @MHPrevencion y de la @OlaMHmx de Servicios Urbanos y Medio Ambiente, están trabajando para dar atención a todos los reportes de caída de árboles y desazolve, derivados de la fuerte lluvia de esta tarde en nuestra alcaldía, agradecemos su paciencia y… pic.twitter.com/KV8cVx6YQF — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) June 11, 2026

De acuerdo con reportes difundidos por la propia demarcación, en las colonias Pensil Sur y Popo se registraron al menos cuatro árboles caídos, dos vehículos dañados y dos postes vencidos a consecuencia de la tormenta.

@GobCDMX @MHcesac árboles caídos en calle 6 y lago Yojoa en Miguel Hidalgo. Solicitamos su apoyo para saber a dónde dirigirnos pic.twitter.com/afqZ49hHZI — Meg (@Meg10299621) June 11, 2026

Vecinos de la colonia Pensil también reportaron la caída de cuatro árboles en calles como Lago Erne y Lago Naur.

Foto: Uno TV

Emergencias en Polanco, Reforma y Marina Nacional

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la movilización de servicios de emergencia por la caída de árboles en diversos puntos de la ciudad.

#PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia, por árbol caído en Lope de Vega esquina con Av. Presidente Masaryk, colonia Polanco. Maneje con precaución. #AlternativaVial Calz. Mariano Escobedo, Lamartine y Av. Horacio. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/r4CGrsVyr5 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

Uno de los incidentes ocurrió en la esquina de Lope de Vega y Avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, donde las autoridades recomendaron utilizar como alternativas viales Calzada Mariano Escobedo, Lamartine y Avenida Horacio.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Calz. Mariano Escobedo a la altura de Av. Marina Nacional al Sur, alcaldía Miguel Hidalgo, por árbol caído. Maneje con precaución. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/M68mK3Nl3C — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026

Otro árbol cayó sobre Paseo de la Reforma y Burdeos, mientras que una tercera emergencia fue atendida sobre Calzada Mariano Escobedo, a la altura de Marina Nacional.

Bomberos retiran árbol de 30 metros en Roma Sur

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que realizó el retiro de un árbol de aproximadamente 30 metros de longitud que se desprendió desde la raíz en la calle Centro Urbano, colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La corporación señaló que el servicio fue concluido tras las labores de retiro.

Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 30 m de largo que se desprendió desde la raíz, en calle Centro Urbano, colonia Roma Sur, en @AlcCuauhtemocMx#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/pd2oEqJDin — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 11, 2026

Encharcamientos e inundaciones complican la movilidad

Además de los árboles derribados, la tormenta provocó importantes acumulaciones de agua en distintos puntos de la capital.

En la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, se reportaron inundaciones y encharcamientos sobre Lago Chalco.

En Cuajimalpa, la calle Julián Adame, en la colonia El Yaqui, presentó una severa inundación que dificultó gravemente el tránsito vehicular en una zona cercana a la carretera México-Toluca.

#Reportando 🌊🔴 | Importante acumulación de agua en la calle Julián Adame, #Cuajimalpa.



⚠️⛈️ Se reporta una severa inundación sobre la calle #JuliánAdame, en la colonia El Yaqui, alcaldía #Cuajimalpa. El importante acumulado de agua en la vialidad está dificultando gravemente… pic.twitter.com/o1KsJGNBr6 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 11, 2026

Las afectaciones también alcanzaron el paso a desnivel del puente de El Yaqui, donde la acumulación de agua generó tráfico intenso y complicaciones para los automovilistas.

Circuito Interior y Reforma, bajo el agua

Uno de los puntos con mayores afectaciones fue Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

#ReporteVial ⛈️🔴 | ¡Extrema precaución! Severa inundación en Circuito Interior y Paseo de la Reforma.



🚧🌊 La intensa lluvia de hace unos momentos ha dejado niveles críticos de agua en la zona. Se reporta una inundación severa en Circuito Interior, a la altura de Paseo de la… https://t.co/ZD75x3WQci — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 11, 2026

Reportes ciudadanos señalaron niveles críticos de agua y una inundación severa que impactó la circulación vehicular en ambos sentidos.

Asimismo, se reportaron árboles caídos sobre Circuito Interior y Juan Escutia, en la colonia Condesa, mientras miles de aficionados celebraban la victoria de México en su primer encuentro mundialista.

Árboles caídos sobre Circuito Interior y Juan Escutia, en la colonia Condesa, en el marco de las celebraciones por la victoria de México en su primer partido del Mundial de futbol. pic.twitter.com/9tELqJCS6G — Nelly Segura (@nellysegura1) June 11, 2026

Inundación colapsa bajopuente de Periférico y Reforma

Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este jueves también provocaron severas afectaciones en el bajopuente de Periférico y Paseo de la Reforma, uno de los principales accesos hacia el norte de la Ciudad de México. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el paso vehicular prácticamente cubierto por el agua.

De acuerdo con diversos reportes, varios automovilistas quedaron varados en la zona, mientras que otros optaron por dar vuelta y circular en sentido contrario para buscar rutas alternas. Hasta el momento, las autoridades informaron el despliegue de equipos de emergencia para atender la inundación, aunque aún no se ha actualizado el estado de la circulación en este punto.

⚠️🔴 También Periférico a la altura de Reforma terminó inundado por la fuerte lluvia de esta tarde. Varios vehículos quedaron varados.



📹 Alex Cruz pic.twitter.com/EnUP3DkDaD — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 12, 2026

La tormenta también golpeó Huixquilucan

Los efectos del temporal no se limitaron a la Ciudad de México. En la comunidad de San Juan Yautepec, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, las fuertes corrientes de agua transformaron diversas vialidades en auténticos ríos.

En la zona también fueron reportados árboles caídos debido a las ráfagas de viento que acompañaron la lluvia.

#Reportando 🌊🔴 | No solo en CDMX se cayó el cielo, en San Juan Yautepec, Huixquilucan, también generó estragos.



⚠️⛈️ Así se observaron vialidades de la comunidad de San Juan Yautepec, en el municipio de #Huixquilucan, Estado de México, convertidas en auténticos ríos debido a… pic.twitter.com/V7LCBfjeG1 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 11, 2026

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