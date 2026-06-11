Cae tormentón en CDMX tras México vs Sudáfrica; activan alerta amarilla en 7 alcaldías

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Lluvias intensas para 7 alcaldías. Foto: Cuartoscuro

Apenas terminó el primer encuentro del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, y una fuerte tormenta castigó a varias alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las precipitaciones están previstas entre las 15:00 y las 22:00 horas de este jueves 11 de junio, con acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones para la caída de granizo.

¿Qué alcaldías están bajo alerta amarilla?

Las alcaldías donde se activó la alerta son:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Las autoridades advirtieron que estas condiciones meteorológicas podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Toma precauciones para esta tarde de lluvias fuertes con posibilidad de caída de #granizo.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/r6B77Rbgvp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 11, 2026

Protección Civil emite recomendaciones ante lluvias y granizo

Ante el pronóstico de lluvias, la SGIRPC exhortó a la población a tomar medidas preventivas para reducir riesgos:

Retirar la basura de coladeras tanto del interior como del exterior de los hogares.

de coladeras tanto del interior como del exterior de los hogares. Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones de agua.

para evitar filtraciones de agua. No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

con corrientes de agua. Si es necesario salir de casa, utilizar paraguas o impermeable .

. En caso de conducir, reducir la velocidad , mantener la distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas.

, mantener la distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas. Encender las luces intermitentes para mejorar la visibilidad durante la lluvia.

para mejorar la visibilidad durante la lluvia. Extremar precauciones ante la posible caída de granizo, evitando estacionarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Autoridades piden mantenerse informados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente debido a que las lluvias podrían coincidir con el desplazamiento de aficionados y ciudadanos tras las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Las autoridades reiteraron que el seguimiento puntual de las recomendaciones de protección civil puede contribuir a disminuir riesgos y prevenir incidentes durante esta jornada de precipitaciones en la capital del país.

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