Cae tormentón en CDMX tras México vs Sudáfrica; activan alerta amarilla en 7 alcaldías

| 15:49 | Victor Gutierrez | Uno TV
Lluvias intensas para 7 alcaldías. Foto: Cuartoscuro

Apenas terminó el primer encuentro del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, y una fuerte tormenta castigó a varias alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las precipitaciones están previstas entre las 15:00 y las 22:00 horas de este jueves 11 de junio, con acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones para la caída de granizo.

¿Qué alcaldías están bajo alerta amarilla?

Las alcaldías donde se activó la alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Las autoridades advirtieron que estas condiciones meteorológicas podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Protección Civil emite recomendaciones ante lluvias y granizo

Ante el pronóstico de lluvias, la SGIRPC exhortó a la población a tomar medidas preventivas para reducir riesgos:

  • Retirar la basura de coladeras tanto del interior como del exterior de los hogares.
  • Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones de agua.
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Si es necesario salir de casa, utilizar paraguas o impermeable.
  • En caso de conducir, reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas.
  • Encender las luces intermitentes para mejorar la visibilidad durante la lluvia.
  • Extremar precauciones ante la posible caída de granizo, evitando estacionarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Autoridades piden mantenerse informados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente debido a que las lluvias podrían coincidir con el desplazamiento de aficionados y ciudadanos tras las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Las autoridades reiteraron que el seguimiento puntual de las recomendaciones de protección civil puede contribuir a disminuir riesgos y prevenir incidentes durante esta jornada de precipitaciones en la capital del país.

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