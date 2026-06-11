Cae tormentón en CDMX tras México vs Sudáfrica; activan alerta amarilla en 7 alcaldías
Apenas terminó el primer encuentro del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, y una fuerte tormenta castigó a varias alcaldías de la Ciudad de México.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías.
De acuerdo con la dependencia capitalina, las precipitaciones están previstas entre las 15:00 y las 22:00 horas de este jueves 11 de junio, con acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones para la caída de granizo.
¿Qué alcaldías están bajo alerta amarilla?
Las alcaldías donde se activó la alerta son:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
Las autoridades advirtieron que estas condiciones meteorológicas podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.
Protección Civil emite recomendaciones ante lluvias y granizo
Ante el pronóstico de lluvias, la SGIRPC exhortó a la población a tomar medidas preventivas para reducir riesgos:
- Retirar la basura de coladeras tanto del interior como del exterior de los hogares.
- Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones de agua.
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si es necesario salir de casa, utilizar paraguas o impermeable.
- En caso de conducir, reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar zonas inundadas.
- Encender las luces intermitentes para mejorar la visibilidad durante la lluvia.
- Extremar precauciones ante la posible caída de granizo, evitando estacionarse debajo de árboles o estructuras inestables.
Autoridades piden mantenerse informados
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente debido a que las lluvias podrían coincidir con el desplazamiento de aficionados y ciudadanos tras las actividades relacionadas con el Mundial 2026.
Las autoridades reiteraron que el seguimiento puntual de las recomendaciones de protección civil puede contribuir a disminuir riesgos y prevenir incidentes durante esta jornada de precipitaciones en la capital del país.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.