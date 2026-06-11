Se enfrentan policías y encapuchados cerca del Estadio Ciudad de México

| 16:59 | Victor Gutierrez | Uno TV
Choque entre encapuchados y policías moviliza a autoridades. Foto: Cuartoscuro

Mientras se desarrollaba el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, se registraron enfrentamientos entre elementos de seguridad y un grupo de manifestantes encapuchados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, un contingente logró avanzar hasta las cercanías del recinto deportivo, donde se desplegó un operativo de seguridad para contener la movilización. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las causas específicas de la protesta.

¿Qué ocurrió durante los enfrentamientos?

En imágenes difundidas desde el lugar se observa el intercambio de objetos entre manifestantes y policías, entre ellos palos, piedras y otros objetos contundentes, además del uso de dispositivos para dispersar a los grupos de choque.

Choque entre encapuchados y policías moviliza a autoridades. Foto: Cuartoscuro

Algunos de los participantes portaban máscaras con filtros antigás, cascos y equipo de protección, mientras que elementos policiales intentaban mantener el perímetro de seguridad establecido alrededor del estadio.

Presencia de diversos grupos en las movilizaciones

Durante las protestas también fueron visibles banderas palestinas, además de la presencia de personas vinculadas a distintos movimientos sociales que han mantenido movilizaciones en la Ciudad de México en los últimos días.

Sin embargo, hasta el momento no existe un posicionamiento oficial que confirme qué organizaciones encabezaban específicamente los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del estadio.

Policías a caballo intervienen durante el operativo

En el dispositivo de seguridad participaron elementos montados de la policía capitalina. Durante uno de los momentos de mayor tensión, un caballo quedó expuesto en medio de los disturbios, siendo alcanzado por algunos objetos utilizados durante los enfrentamientos. Otros elementos de seguridad acudieron para resguardar tanto al oficial como al animal y retirarlos de la zona de riesgo.

Autoridades no reportan balance oficial

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o lesionadas derivado de estos hechos. Tampoco se ha detallado si los incidentes afectaron el acceso o la operación del partido inaugural del Mundial 2026.

Choque entre encapuchados y policías moviliza a autoridades. Foto: Cuartoscuro

Se espera que en las próximas horas las dependencias correspondientes den a conocer un balance oficial sobre lo ocurrido en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

¿Qué pasó después del confrontamiento entre policias y manifestantes?

Luego de la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se reportó la detención de varios jóvenes tras los incidentes registrados en la puerta 8 del Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, durante los enfrentamientos con grupos de encapuchados, un oficial presentó un cuadro de ansiedad y recibió atención médica. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en los hechos.

Oficial resulta ileso tras incidente; presenta cuadro de ansiedad

De acuerdo con los reportes, un oficial se encontraba al interior de la patrulla al momento del incidente. Las autoridades informaron que no resultó herido; sin embargo, presentó un cuadro de ansiedad derivado del susto ocasionado por lo ocurrido.

Policia presenta un cuadro se ansiedad en medio de protestas. Foto: Uno TV

Siete detenidos y seis policías lesionados tras incidentes en el Estadio Ciudad de México

Autoridades reportaron la detención de siete jóvenes tras los incidentes registrados en la puerta 8 del Estadio Ciudad de México. Además, se informó que seis elementos policiales resultaron lesionados durante los hechos y recibieron atención médica correspondiente.

Detención de 7 jóvenes tras movilizaciones. Foto: Uno TV

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