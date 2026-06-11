Minuto a minuto de estaciones cerradas del Metro y Metrobús de CDMX durante la inauguración del Mundial
Autoridades de la CDMX dieron a conocer a conocer la mañana de este jueves 11 de junio que hay varias estaciones del Metro y Metrobús cerradas, las cuales estaban contempladas para las rutas que utilizarían aficionados y turistas para llegar al Estadio de la Ciudad de México, justo para la inauguración del Mundial.
Cierra tramo Hidalgo-El Ángel del Metrobús Línea 7
En su cuenta oficial de X, el Metrobús actualizó su información y dieron a conocer que ahora el tramo de la Línea 1 que no tiene servicio es de Hidalgo hasta El Ángel.
Los tramos que sí operan son:
De Indios Verdes a la Glorieta Violeta
De Campo Marte a La Diana
De la Alameda Tacubaya a La Diana
Cierra estación Nativitas de la Línea 2 del Metro
Tan sólo pasaron unos minutos y las autoridades del Metro capitalino tuvieron que informar un nuevo cierre, ahora en la estación Nativitas de la Línea 2.
“Actualización sobre el cierre de estaciones en la Red, debido a manifestaciones al exterior. Se suma al cierre temporal la estación Nativitas de la Línea 2 del Metro CDMX para el público usuario”, indicó el director del Sistema de Transporte Colectivo.
Cierra estación Ermita de la Línea 2 del Metro
Nuevamente, a través de sus redes sociales oficiales, Adrián Rubalcava informó que a las estaciones cerradas de la Línea 2 del Metro, también se sumó la estación Ermita.
Al respecto, indicó que se suspendió el servicio en esta parada por la presencia de manifestantes al exterior de las instalaciones.
Estaciones cerradas en la Línea 1 del Metrobús
A través de su cuenta de X, el Metrobús acaba de anunciar también que por movilizaciones sociales, no hay servicio desde la estación Reforma hasta la estación Hamburgo de la Línea 1.
Los tramos dónde sí hay servicio son los siguientes:
De Indios Verdes a Plaza de La República
De El Caminero a Insurgentes
De la Alameda Tacubaya a La Diana
Estaciones cerradas del Metrobús
El Metrobús de la CDMX también informa que hay estaciones cerradas en su servicio debido a la presencia de manifestantes en las vialidades donde se encuentran sus rutas.
Las estaciones cerradas del Metrobús son las siguientes:
Línea 4 Ruta Sur: de Buenavista a Pino Suárez
Línea 4 Ruta Norte: de Buenavista a Archivo General de la Nación
Línea 7: de Paría a El Ángel
Estaciones cerradas del Metro CDMX
Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó la mañana de este jueves 11 de junio el cierre de las siguientes estaciones que turistas y aficionados pensaban utilizar para llegar al Estadio CDMX:
Pino Suárez de la Línea 1
Hidalgo de la Línea 3
Universidad de la Línea 3
Hidalgo de la Línea 2
Bellas Artes de la Línea 2
Allende de la Línea 2
Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2
Pino Suárez de la Línea 2
San Antonio Abad de la Línea 2
Chabacano de la Línea 2
Viaducto de la Línea 2
Xola de la Línea 2
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