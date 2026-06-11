Minuto a minuto de estaciones cerradas del Metro y Metrobús de CDMX durante la inauguración del Mundial

Cierra tramo Hidalgo-El Ángel del Metrobús Línea 7

En su cuenta oficial de X, el Metrobús actualizó su información y dieron a conocer que ahora el tramo de la Línea 1 que no tiene servicio es de Hidalgo hasta El Ángel.

Los tramos que sí operan son:

De Indios Verdes a la Glorieta Violeta

De Campo Marte a La Diana

De la Alameda Tacubaya a La Diana