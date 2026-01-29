Brutal video: auto se pasa el alto, embiste a motociclista y huye caminando en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, captan fuerte accidente en la Benito Juárez. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

En la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), un automovilista se pasó el semáforo y embistió a un motociclista, quien perdió la vida. La imagen resultó muy fuerte, ya que el vehículo destrozó la motocicleta y el rider salió proyectado.

Fuerte video en la Benito Juárez

El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez (C4), en su cuenta de X, antes Twitter, donde se aprecia que el conductor circulaba a gran velocidad y se pasó el semáforo, lo que le impidió ver a tiempo al motociclista.

Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción.

El motociclista cruzaba la avenida cuando la camioneta lo impactó. El golpe fue tan fuerte que la motocicleta quedó prácticamente destrozada y el conductor salió volando varios metros.

C4 indicó que, tras el incidente, el conductor abandonó el vehículo y se retiró caminando por calles de la alcaldía Benito Juárez; fue identificado como Héctor Códova.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) ubicaron al conductor, lo detuvieron y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia capitalina.

