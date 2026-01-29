La Unión Nacional de Trabajadores encabeza las movilizaciones en CDMX este 29 de enero
Este martes 27 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, una cita agendada, nueve rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
- Hora: 16:00 horas
- Lugar de salida: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda:
- Fortalecer la unidad del sindicalismo mexicano
- Impulsar la reducción de la jornada laboral a 40 horas
- Incremento al salario mínimo
- Derecho a vivienda digna
- Defensa de pensiones solidarias y soberanía energética
- Aforo estimado: 8,000 personas
- Observaciones:
- Posible arribo de autobuses
- Afectaciones en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico
Concentraciones y manifestaciones
Frente Nacional por las 40 Horas
- Hora: 07:00 horas
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Demanda: Rechazo a la modificación del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo
- Aforo: 200 personas
Mujeres artesanas del pueblo indígena Hñähñu (Otomí)
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Instituto Nacional del Derecho de Autor, colonia Roma Norte
- Demanda: Audiencia por proceso legal relacionado con el registro cultural “Flor y Canto”
- Aforo: 100 personas
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico
- Demanda: Pago de finiquitos, intereses y utilidades
- Aforo: 50 personas
Alianza Nacional Telefonista
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Oficinas de Teléfonos de México, colonia Cuauhtémoc
- Demanda: Posicionamiento sobre la prórroga del título de concesión de Telmex
- Aforo: 60 personas
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora:
- 11:00 h – Fiscalía General de Justicia de la CDMX
- 12:30 h – Juzgados Penales
- Demanda: Pronta judicialización de carpetas de investigación y acceso a la justicia
- Aforo: 30 personas
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
- Hora: 11:30 horas
- Lugares:
- Juzgados Penales (Doctores)
- Reclusorio Oriente
- Demanda: Revisión de casos de personas privadas de la libertad consideradas inocentes
- Aforo: 40 personas
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00 horas
- Lugares:
- Av. Río Churubusco (Iztacalco e Iztapalapa)
- Cruce con Tlalpan / Lázaro Cárdenas (Benito Juárez)
- Demanda:
- Reducción de riesgos asociados al uso de drogas
- Uso responsable del espacio público
- Aforo: 90 personas
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Kiosco de San Pedro Mártir, Tlalpan
- Demanda: Mesa informativa del Plan General de Desarrollo CDMX 2025–2045
- Aforo: 100 personas
Citas agendadas (sin movilización)
Unión de Bienestar de Artesanos Indígenas Triquis
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico
- Demanda: Solicitud de espacios para venta de artesanías
- Aforo: 5 personas