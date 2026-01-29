La Unión Nacional de Trabajadores encabeza las movilizaciones en CDMX este 29 de enero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 29 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 27 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, una cita agendada, nueve rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Hora: 16:00 horas

16:00 horas Lugar de salida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Demanda: Fortalecer la unidad del sindicalismo mexicano Impulsar la reducción de la jornada laboral a 40 horas Incremento al salario mínimo Derecho a vivienda digna Defensa de pensiones solidarias y soberanía energética

Aforo estimado: 8,000 personas

8,000 personas Observaciones: Posible arribo de autobuses Afectaciones en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico



Concentraciones y manifestaciones

Frente Nacional por las 40 Horas

Hora: 07:00 horas

07:00 horas Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación Demanda: Rechazo a la modificación del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo

Rechazo a la modificación del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo Aforo: 200 personas

Mujeres artesanas del pueblo indígena Hñähñu (Otomí)

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Instituto Nacional del Derecho de Autor, colonia Roma Norte

Instituto Nacional del Derecho de Autor, colonia Roma Norte Demanda: Audiencia por proceso legal relacionado con el registro cultural “Flor y Canto”

Audiencia por proceso legal relacionado con el registro cultural “Flor y Canto” Aforo: 100 personas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico

Secretaría de Gobierno, Centro Histórico Demanda: Pago de finiquitos, intereses y utilidades

Pago de finiquitos, intereses y utilidades Aforo: 50 personas

Alianza Nacional Telefonista

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Oficinas de Teléfonos de México, colonia Cuauhtémoc

Oficinas de Teléfonos de México, colonia Cuauhtémoc Demanda: Posicionamiento sobre la prórroga del título de concesión de Telmex

Posicionamiento sobre la prórroga del título de concesión de Telmex Aforo: 60 personas

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 11:00 h – Fiscalía General de Justicia de la CDMX 12:30 h – Juzgados Penales

Demanda: Pronta judicialización de carpetas de investigación y acceso a la justicia

Pronta judicialización de carpetas de investigación y acceso a la justicia Aforo: 30 personas

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Hora: 11:30 horas

11:30 horas Lugares: Juzgados Penales (Doctores) Reclusorio Oriente

Demanda: Revisión de casos de personas privadas de la libertad consideradas inocentes

Revisión de casos de personas privadas de la libertad consideradas inocentes Aforo: 40 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00 horas

13:00 horas Lugares: Av. Río Churubusco (Iztacalco e Iztapalapa) Cruce con Tlalpan / Lázaro Cárdenas (Benito Juárez)

Demanda: Reducción de riesgos asociados al uso de drogas Uso responsable del espacio público

Aforo: 90 personas

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Kiosco de San Pedro Mártir, Tlalpan

Kiosco de San Pedro Mártir, Tlalpan Demanda: Mesa informativa del Plan General de Desarrollo CDMX 2025–2045

Mesa informativa del Plan General de Desarrollo CDMX 2025–2045 Aforo: 100 personas

Citas agendadas (sin movilización)

Unión de Bienestar de Artesanos Indígenas Triquis

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico

Secretaría de Gobierno, Centro Histórico Demanda: Solicitud de espacios para venta de artesanías

Solicitud de espacios para venta de artesanías Aforo: 5 personas