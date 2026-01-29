video-del-momento-en-que-tren-se-lleva-a-auto-y-conductor-queda-prensado-en-la-cdmx

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, un automovilista trató de ganarle el paso al tren. Foto: @RaulGtzNR

El día de ayer en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México (CDMX), un automovilista intentó ganarle el paso al tren, pero no pudo y quedó prensado.

Video del accidente en la GAM

Por el fuerte accidente cuerpos de emergencia se dirigieron al cruce de Circuito Interior y Ferrocarril Hidalgo. Al llegar a la zona, la imagen era terrible, el auto quedó prensado junto a un poste. El video del momento se difundió en redes. Diversos usuarios compartieron la imagen, como, por ejemplo, @vialhermes en donde se aprecia el momento del accidente.

La acción quedó plasmada en cámaras de vigilancia a las 10:10 de la mañana cuando el auto de color gris intentó ganarle el paso al tren, al no calcular bien la velocidad y espacio fue embestido.

La locomotora chocó con la parte trasera del vehículo, lo arrastró unos metros hasta que éste se estrelló con un poste, el conductor del tren frenó, pero el carro quedó destrozado. Dentro del vehículo un adulto de unos 63 años quedó atrapado.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados del impresionante accidente, por lo que iniciaron las labores para sacarlo del auto. El adulto salió casi ileso, pues, se le diagnosticó crisis nerviosa, según los primeros reportes.

Imágenes compartidas revelaron la gravedad del accidente, pues, el señor casi volvió a nacer porque no le pasó casi nada tras la colisión en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en el cruce de Circuito Interior y Ferrocarril Hidalgo.

