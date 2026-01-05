Calendario de verificación vehicular CDMX; ve costos y fechas

GENERANDO AUDIO...

En CDMX publicaron el calendario de verificación vehicular.Foto:Cuartoscuro/Archivo

La verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2026 se realizará de enero a junio, conforme al color del engomado y a la terminación de la placa, informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México (CDMX).

El programa, de carácter obligatorio, tienen como propósito reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital. La medida aplica para vehículos automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México, así como para aquellos de otras entidades que solicitaron el servicio de manera voluntaria.

De acuerdo con el programa publicado en la Gaceta Oficial el 2 de enero de 2026, la verificación vehicular buscó evaluar las emisiones, revisar el funcionamiento de los sistemas de control ambiental y contribuir a la protección de la salud de la población.

Calendario de verificación

Engomado amarillo, placas 5 y 6: enero – febrero

Engomado rosa, placas 7 y 8: febrero – marzo

Engomado rojo, placas 3 y 4: marzo – abril

Engomado verde, placas 1 y 2: abril – mayo

Engomado azul, placas 9 y 0: mayo – junio

La SEDEMA recordó que la verificación fue obligatoria para los vehículos registrados en la capital y para aquellos que acudieron de otras entidades, con el objetivo de revisar su estado mecánico y reducir contaminantes.

¿De cuánto es el costo de la verificación vehicular?

También señaló que el costo de la verificación y el monto por verificación extemporánea permanecieron vigentes, al estar indexados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor publica anualmente el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Actualmente, el costo es 738 pesos con IVA, sin embargo, a finales de enero y principios de febrero, la UMA actualiza su valor, por lo que hay que tomar previsiones.

Finalmente, la dependencia exhortó a las y los propietarios de vehículos a cumplir en tiempo con su periodo correspondiente y a sumarse a los programas ambientales vigentes en la ciudad.

