Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 5 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es las que realizarán víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos concentraciones, dos citas agendadas y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Movilizaciones sociales previstas hoy en la Ciudad de México

Colectivo “Lirios Buscadores de Izcalli”

Hora: 07:30

07:30 Lugar: Estación Buenavista, Línea B del Metro

Estación Buenavista, Línea B del Metro Zona afectada: Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte

Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte Motivo: Solicitan transporte para integrarse a brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en el Valle de Cuautitlán–Teoloyucan

Solicitan transporte para integrarse a brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en el Valle de Cuautitlán–Teoloyucan Aforo estimado: 50 personas

Colectiva “Minerva”

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan 133, colonia San Rafael

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan 133, colonia San Rafael Motivo: Exigen justicia para una víctima de agresión sexual y castigo conforme a la ley

Exigen justicia para una víctima de agresión sexual y castigo conforme a la ley Aforo estimado: 20 personas

Organizaciones migrantes y activistas

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores, Av. Juárez 20, Centro

Secretaría de Relaciones Exteriores, Av. Juárez 20, Centro Motivo: Protesta durante la reunión de cónsules de México en el extranjero; exigen representación digna y cese del uso político de migrantes

Protesta durante la reunión de cónsules de México en el extranjero; exigen representación digna y cese del uso político de migrantes Aforo estimado: 50 personas

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Lucio 135, colonia Doctores

Fiscalía General de la República, Dr. Lucio 135, colonia Doctores Motivo: Conferencia de prensa para informar sobre denuncia penal contra constructoras y servidores públicos por irregularidades detectadas tras el siniestro del 28 de diciembre

Conferencia de prensa para informar sobre denuncia penal contra constructoras y servidores públicos por irregularidades detectadas tras el siniestro del 28 de diciembre Aforo estimado: 70 personas

Palestina MX

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Sede de la Sección IX de la CNTE, Belisario Domínguez 32, Centro

Sede de la Sección IX de la CNTE, Belisario Domínguez 32, Centro Motivo: Rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela y pronunciamiento de solidaridad

Rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela y pronunciamiento de solidaridad Aforo estimado: 150 personas

Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

Hora: 18:00

18:00 Lugar: Tlalpan 1036, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez

Tlalpan 1036, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez Motivo: Reunión para conformar un frente de solidaridad con Venezuela y exigir respeto a la soberanía de los pueblos

Reunión para conformar un frente de solidaridad con Venezuela y exigir respeto a la soberanía de los pueblos Aforo estimado: 50 personas

Zonas con posibles afectaciones viales

Las movilizaciones podrían generar cortes intermitentes, reducción de carriles o presencia de manifestantes en las siguientes vialidades:

Av. Insurgentes Norte

Eje 1 Norte Mosqueta

Av. Juárez

Paseo de la Reforma (zonas cercanas)

James Sullivan

Dr. Lucio

Belisario Domínguez

Tlalpan

Alternativas viales recomendadas

Para evitar contratiempos, autoridades sugieren considerar las siguientes vías alternas:

En lugar de Av. Insurgentes Norte: Circuito Interior, Calzada Vallejo

Circuito Interior, Calzada Vallejo En lugar de Av. Juárez: Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Chapultepec

Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Chapultepec Zona Centro: Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Sur de la ciudad (Benito Juárez): Eje 5 Sur, División del Norte