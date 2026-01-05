Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico encabezan las movilizaciones en CDMX este 5 de enero
Este lunes 5 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es las que realizarán víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas dos concentraciones, dos citas agendadas y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Movilizaciones sociales previstas hoy en la Ciudad de México
Colectivo “Lirios Buscadores de Izcalli”
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Buenavista, Línea B del Metro
- Zona afectada: Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte
- Motivo: Solicitan transporte para integrarse a brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en el Valle de Cuautitlán–Teoloyucan
- Aforo estimado: 50 personas
Colectiva “Minerva”
- Hora: 09:00
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan 133, colonia San Rafael
- Motivo: Exigen justicia para una víctima de agresión sexual y castigo conforme a la ley
- Aforo estimado: 20 personas
Organizaciones migrantes y activistas
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores, Av. Juárez 20, Centro
- Motivo: Protesta durante la reunión de cónsules de México en el extranjero; exigen representación digna y cese del uso político de migrantes
- Aforo estimado: 50 personas
Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z
- Hora: 11:00
- Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Lucio 135, colonia Doctores
- Motivo: Conferencia de prensa para informar sobre denuncia penal contra constructoras y servidores públicos por irregularidades detectadas tras el siniestro del 28 de diciembre
- Aforo estimado: 70 personas
Palestina MX
- Hora: 16:00
- Lugar: Sede de la Sección IX de la CNTE, Belisario Domínguez 32, Centro
- Motivo: Rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela y pronunciamiento de solidaridad
- Aforo estimado: 150 personas
Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM
- Hora: 18:00
- Lugar: Tlalpan 1036, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Reunión para conformar un frente de solidaridad con Venezuela y exigir respeto a la soberanía de los pueblos
- Aforo estimado: 50 personas
Zonas con posibles afectaciones viales
Las movilizaciones podrían generar cortes intermitentes, reducción de carriles o presencia de manifestantes en las siguientes vialidades:
- Av. Insurgentes Norte
- Eje 1 Norte Mosqueta
- Av. Juárez
- Paseo de la Reforma (zonas cercanas)
- James Sullivan
- Dr. Lucio
- Belisario Domínguez
- Tlalpan
Alternativas viales recomendadas
Para evitar contratiempos, autoridades sugieren considerar las siguientes vías alternas:
- En lugar de Av. Insurgentes Norte: Circuito Interior, Calzada Vallejo
- En lugar de Av. Juárez: Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Chapultepec
- Zona Centro: Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente
- Sur de la ciudad (Benito Juárez): Eje 5 Sur, División del Norte