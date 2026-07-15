Vales Mercomuna en la CDMX: requisitos para registrarse y dónde son válidos

GENERANDO AUDIO...

Entrega de los vales Mercomuna. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Regresa el programa de vales Mercomuna a la Ciudad de México. El Gobierno capitalino confirmó, a través de la Gaceta Oficial, las reglas de operación del programa, incluyendo los requisitos y lineamientos.

En los próximos días se dará a conocer más información a través de las fuentes oficiales sobre el programa, como las fechas de inscripción, por lo que se recomienda estar al pendiente

¿Qué es el programa de vales Mercomuna?

El “Programa Social Ingreso Social: Mercomuna Ciudad de México, 2026” tiene como meta fortalecer la economía de las familias mediante la entrega de vales por un valor de 2 mil pesos, además de fomentar el consumo en mercados y pequeños locales de la capital.

Requisitos para unirse al programa

Ser habitante o residente de la Ciudad de México

Tener entre 19 y 56 años de edad

No pertenecer a una familia con otra persona integrante registrada en el Programa, dentro del mismo hogar

No ser persona trabajadora ni prestar sus servicios bajo ningún régimen de contratación del Gobierno local

Documentos para recibir los vales Mercomuna

Original y copia de identificación oficial

Original y copia de comprobante de domicilio en Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses

CURP, en caso de que no sea visible en la identificación oficial

¿En dónde son válidos los vales de Mercomuna?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de la CDMX, los vales de Mercomuna son aceptados en miles de establecimiento registrados al programa, entre los que se encuentran tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías, así como locales en mercados públicos.

Para conocer los negocios participantes en tu alcaldía, puedes consultar la lista oficial dando clic en este enlace.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.