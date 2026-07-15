Cursos de verano 2026 en CDMX: así puedes ubicar tu PILAR para consultar las actividades gratis

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Cursos de verano gratis en la Ciudad de México. Foto: PILARES CDMX.

Autoridades capitalinas han dado a conocer que habrá cursos de verano y actividades gratis este 2026 en todos los PILARES de la Ciudad de México (CDMX), especialmente dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que en esta época del año están de vacaciones tras el fin de los cursos en las escuelas.

Habrá cursos y actividades durante el verano en los PILARES de CDMX

A través de sus redes sociales oficiales, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación, y Saberes (PILARES) de la CDMX dieron a conocer que organizarán diferentes actividades gratuitas en sus distintas sedes durante este próximo verano de 2026.

Sobre esto, las autoridades capitalinas indicaron que el “Verano Divertido” de los PILARES estará conformado por actividades gratis para que niños y jóvenes jueguen, aprendan y se diviertan.

“Deporte, cultura, educación y autonomía económica, todo en un mismo lugar: PILARES”, se lee en la publicación de redes sociales.

¿Cuándo y dónde se darán estas actividades gratuitas?

Los cursos, talleres y demás actividades totalmente gratis se organizarán este verano de 2026, desde el próximo lunes 27 de julio y hasta el sábado 15 de agosto.

Y los interesados podrán participar en ellas en todos los PILARES que existen en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“¡No te quedes en la banca y vive tu mejor verano en PILARES!”, señalan.

¿Cómo ubicar el PILAR más cercano?

Para conocer las actividades que se llevarán a cabo en los PILARES de la CDMX, tienes que consultar cuál de sus sedes te queda más cerca, pues son diferentes las que se organizarán.

Si quieres consultar esta información, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página oficial de PILARES CDMX

Seleccionar en su buscador la opción de “PILARES”

Elegir la alcaldía donde vives

Te aparecerán las sedes más cercanas a ti

Y en este sitio web puedes consultar los cursos y talleres:

Seleccionar la opción de “Actividades”

Elegir los días que las tomarías: “Entre semana” o “Fines de semana”

También escoger el turno: “Matutino” o “Vespertino”

Y por último poner la alcaldía donde estás

Te aparecerán las actividades que hay por demarcación y en que PILARES se ofrecen

🤩⚽🌞 ¡Ahora sí… lo que todas y todos estaban esperando! 🎉

¡El mejor plan para estas vacaciones ya está en la cancha!🤩⚽🏆#VeranoDivertidoPILARES llega con actividades gratuitas para que juegues, aprendas y te diviertas. Deporte, cultura, educación y autonomía económica,… pic.twitter.com/pVtGiNPZ09 — PILARES CDMX (@CdmxPilares) July 1, 2026

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