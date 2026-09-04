La asociación Casa de las Muñecas Tiresias encabeza las movilizaciones en CDMX este 4 de septiembre

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Movilizaciones en CDMX este 4 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 4 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la asociación Casa de las Muñecas Tiresias.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 4 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/eQ8LrCnCgg pic.twitter.com/QAHQUD1UQX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

2 citas agendadas

1 rodadas ciclistasa

18 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Las movilizaciones más importantes de la mañana

08:00 horas — Casa de las Muñecas Tiresias A.C. Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, Cuauhtémoc. Aforo estimado: 70 personas. Motivo: acudir en apoyo a una audiencia relacionada con el asesinato de una mujer trans ocurrido en 2016. El colectivo demanda que el caso sea investigado con perspectiva de género y bajo la figura de transfeminicidio. Se prevén posibles afectaciones en Dr. Lavista y vialidades de la colonia Doctores .

09:00 horas — Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio Lugar: Cámara de Diputados, avenida Congreso de la Unión No. 68, colonia El Parque, Venustiano Carranza. Aforo: 50 personas. El grupo acudirá para entregar más de 386 mil firmas relacionadas con la defensa de los derechos adquiridos de trabajadores jubilados y pensionados. A las 14:00 horas tiene previsto trasladarse a la Torre Ejecutiva de Pemex , en avenida Marina Nacional No. 329, colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo. La SSC contempla la posibilidad de que los participantes realicen una marcha entre ambos puntos y de que se incorporen otros grupos de jubilados.

11:30 horas — Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida Revolución No. 1279, colonia Campestre, Álvaro Obregón. Aforo: 60 personas. Demanda: posicionamientos y demandas relacionados con la consulta de la Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

12:00 horas — Amigos del Refugio Franciscano Lugar: Secretaría del Medio Ambiente, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico. Aforo: 30 personas. Motivo: denunciar presuntos actos y omisiones relacionados con el trato y resguardo de perros provenientes del refugio. La presencia del grupo podría afectar la circulación en inmediaciones del Zócalo .



Concentraciones previstas durante la tarde

12:00 horas — Plataforma 4:20 Realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos. Puntos previstos: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre. Aforo: 45 personas. El objetivo es promover derechos relacionados con el cannabis, reducción de riesgos y daños, así como información sobre salud y legislación.

12:00 horas — Vecinos de la colonia Álamos Lugar: Viaducto Presidente Miguel Alemán e Isabel la Católica, Benito Juárez. Aforo: 15 personas. Demanda: soluciones ante las inundaciones y el colapso del drenaje en la zona.

14:00 horas — Colectiva Autogestión Feminista Lugar: estación Bellas Artes, líneas 2 y 8 del Metro, salida Francia, en el Centro Histórico. Aforo: 40 personas. Realizará recolección de firmas a favor de una iniciativa de asistencia médica para morir en la Ciudad de México .

15:00 horas — Coalición de Organizaciones Indígenas Autónomas de México Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Aforo: 20 personas. Demanda: solicitar espacios en la vía pública para la venta de artesanías.

17:00 horas — Colectiva “Hijas de la Cannabis” Lugar: Plaza Tlaxcoaque, en la zona de Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque. Aforo: 50 personas. Realizará una proyección cinematográfica al aire libre relacionada con las adicciones, la salud y las consecuencias de la criminalización de personas usuarias de cannabis.



Plantón y actividades que pueden extenderse durante todo el día

Movimiento de Regeneración Sindical Alcaldía: Benito Juárez. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya. Horario: durante todo el día. Demanda: en el marco de la denominada “Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, prevé la recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Energía Eléctrica. Aforo: 30 personas. Al tratarse de una actividad de duración prolongada, puede generar presencia constante de personas en las inmediaciones.



Rodada ciclista en Tláhuac

18:15 horas — “Chirimixquic’s Bike” Salida: Reloj de Tecómitl, Juan de la Barrera No. 20, colonia La Conchita, Tláhuac. Destino: Cerro San Miguel, colonia Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta. Aforo: 25 ciclistas. La circulación del contingente puede ocasionar afectaciones momentáneas en las calles de la zona sur-oriente conforme avance la rodada.



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