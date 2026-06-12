Desfile Mundialista sigue en pie pese a marchas en CDMX; ¿a qué hora inicia y cuál es su ruta?

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Prevén miles de asistentes al Desfile Mundialista. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Desfile Mundialista de la Ciudad de México (CDMX), programado para este sábado 13 de junio como parte de las actividades del Mundial 2026, sigue en pie pese a las movilizaciones que se han registrado durante los últimos días en la capital.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre una posible cancelación o modificación del evento, por lo que el recorrido se mantiene dentro del calendario oficial.

La expectativa sobre su realización surgió luego de las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes este viernes realizaron una movilización sobre Paseo de la Reforma y mantienen exigencias relacionadas con sus demandas laborales.

¿A qué hora inicia el Desfile Mundialista?

El Desfile Mundialista arrancará este sábado 13 de junio a las 13:00 horas como parte de las actividades organizadas en la Ciudad de México alrededor del Mundial 2026.

Las autoridades capitalinas esperan la asistencia de miles de personas, tanto aficionados al futbol como turistas nacionales e internacionales que se encuentran en la capital para disfrutar del torneo.

¿Cuál será la ruta del Desfile Mundialista?

El recorrido se realizará sobre Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

A lo largo del trayecto desfilarán distintos carros alegóricos, comparsas y agrupaciones artísticas que combinarán la pasión por el futbol con expresiones representativas de la cultura mexicana.

Por ello, la recomendación es tomar previsiones ante posibles cierres viales y afectaciones al tránsito durante varias horas.

Alebrijes, Juanito y homenajes a los Mundiales de 1970 y 1986

Entre las principales atracciones del desfile destacan varios carros alegóricos inspirados en tradiciones y símbolos nacionales.

Uno de ellos estará dedicado a Xochimilco, mientras que otro representará el antiguo juego de pelota acompañado por música en vivo y la participación de 50 danzantes prehispánicos.

También recorrerán Reforma alebrijes gigantes inspirados en especies como el ajolote, el cacomixtle y el colibrí, además de comparsas de mariposas monarca.

Otro de los atractivos será la reaparición de Juanito, la emblemática mascota del Mundial México 70, que volverá en forma de globo gigante.

Además, habrá carros alegóricos dedicados a los Mundiales de 1970 y 1986, con referencias a figuras históricas como Pelé y Diego Armando Maradona.

El Día de Muertos también tendrá presencia en el desfile

La celebración incluirá un homenaje especial al Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas del país.

Los organizadores prepararon un carro alegórico con una ofrenda dedicada a leyendas del futbol que fallecieron, así como una comparsa integrada por 50 catrinas maquilladas.

Incluso, en los últimos días comenzaron a colocarse flores de cempasúchil sobre Paseo de la Reforma como parte de la ambientación del evento.

Más que futbol: una muestra de la diversidad cultural de México

El desfile no estará enfocado únicamente en el Mundial. El objetivo es aprovechar la atención internacional que recibe la ciudad para mostrar la riqueza cultural de México.

Por ello participarán comunidades indígenas, pueblos originarios, agrupaciones artísticas y comparsas con trajes tradicionales de los 32 estados de la República, acompañadas por música regional y diversas expresiones culturales.

La CNTE mantiene movilizaciones en la capital

Por otro lado, maestros de la Sección 9 de la CNTE acusaron este viernes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cancelar una mesa de negociación programada para atender demandas locales de los docentes de la Ciudad de México.

El encuentro estaba previsto para realizarse al mediodía con la participación del titular de la dependencia, Mario Delgado.

Mientras se desarrollaba la controversia, integrantes de la CNTE realizaron una movilización sobre Paseo de la Reforma, donde reiteraron sus demandas y exigieron una nueva fecha para reanudar el diálogo con la SEP.

Los docentes señalaron que continuarán impulsando sus demandas mediante negociaciones y movilizaciones pacíficas.

Asimismo, la CNTE comenzó a reitrar el plantón instalado sobre la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, luego de que en días pasados permaneciera completamente ocupado por casas de campaña.

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