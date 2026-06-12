Marchas y festejos por el Mundial dejan saldo blanco en CDMX

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César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó en el programa “A las Nueve Uno” que se reportó saldo blanco tras las marchas durante la inauguración del Mundial y los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

“Había quien decía que se iba a dar una inauguración del Mundial sin gente y pues no fue así (…) El operativo que se diseñó desde la Ciudad de México funcionó y también hay que decirlo, la gente tomó sus previsiones, llegó con antelación y eso ayudó a que al momento del silbatazo inicial estuviera completamente lleno el estadio, pero no sólo el estadio, sino los festivales futboleros”, declaró Cravioto.

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