¡Atención! Contingencia ambiental se mantiene en el Valle de México

| 10:16 | E. Santiago | Agencias
contingencia-ambiental-cdmx-edomex
Contingencia ambiental. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hoy No Circula

Por la contingencia, el Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 de la siguiente manera:

  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito     numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0
  • Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
  • Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques               estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de    matrícula sea NON.
  • Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.
  • Los taxis con holograma de verificación  “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos  1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

